Des prétendants ont demandé à faire des offres financières pour Air India

Le gouvernement a entamé le processus d’appel d’offres pour la société d’État Air India (AI), se rapprochant de la privatisation du transporteur national, qui devrait être achevée d’ici septembre.

Tata Group aurait fait partie des «multiples» prétendants qui avaient présenté des offres préliminaires pour la compagnie aérienne déficitaire en décembre 2020. Le gouvernement vend la totalité de sa participation de 100% dans AI qui saigne depuis sa fusion avec Indian Airlines en 2007 .

Le Centre a maintenant lancé une demande de proposition (RFP) aux soumissionnaires présélectionnés, leur demandant de soumettre des offres financières. Ceux-ci devraient être déposés dans quelques mois. Les soumissionnaires devront ensuite obtenir une habilitation de sécurité du ministère de l’Intérieur, ce qui peut prendre encore un mois, ont indiqué des sources.

Seules les offres de ces investisseurs, qui ont reçu une habilitation de sécurité, seront ouvertes. La transaction peut être conclue d’ici août-septembre, une fois toutes les autorisations réglementaires obtenues par le soumissionnaire retenu.

Parallèlement, le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (Dipam) a donné aux entreprises présélectionnées un accès à la data room et au contrat d’achat d’actions (SPA) pour une meilleure compréhension des actifs et passifs de la compagnie aérienne.

N’ayant pas réussi à susciter un intérêt substantiel depuis 2017, le Centre a cette fois adouci l’accord sur l’IA en donnant aux prétendants potentiels la possibilité de décider du montant de la dette de la compagnie aérienne qu’ils aimeraient assumer dans le cadre de l’accord.

Auparavant, l’acheteur devait prendre en charge jusqu’à 23 286 crores de la dette totale de plus de 60 000 crores de l’IA (au 31 mars 2019); le gouvernement était censé absorber le reste.

De plus, le 29 octobre de l’année dernière, répondant aux préoccupations exprimées par les acheteurs potentiels au milieu des nouvelles incertitudes induites par Covid, le Centre avait changé les normes en autorisant les offres sur la base de la valeur d’entreprise de la compagnie aérienne (valeur marchande de la dette et des capitaux propres). L’acheteur n’aura pas besoin d’accepter un niveau de dette prédéterminé, mais devra payer 15% de la valeur de l’entreprise citée par lui en espèces.

Avec l’adoucissement de l’accord, les hauts fonctionnaires du gouvernement sont optimistes quant à l’accord sur l’IA qui traverse cette période. Les offres pour l’IA seront probablement inférieures à «20 000 crore. Avec Covid-19 frappant durement le secteur de l’aviation, Air India a estimé que ses pertes de trésorerie augmenteraient de 80% sur un an pour atteindre 6 000 crore en FY21. Air India CMD Rajiv Bansal avait déclaré que les pertes du transporteur pourraient être d’environ 8 000 crores en FY21.

Le 27 janvier 2020, le gouvernement a invité EoI à proposer un désinvestissement stratégique de l’IA par le biais du contrôle de gestion et de la vente de 100% de la participation, qui comprendra la participation de 100% d’AI dans Air India Express et de 50% dans Air India SATS Airport Services.

