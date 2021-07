Des prêts d’une valeur de Rs 1,34 crore lakh au secteur immobilier soumis à de graves tensions: Anarock

« Fait intéressant, depuis 2013, la part des NBFC et des HFC a considérablement augmenté, au détriment des banques. Cependant, au cours des 4 à 8 derniers trimestres, les banques ont été plus actives que les NBFC », a souligné l’agence.

Environ 18 milliards de dollars (Rs 1,34 lakh crore), soit 18% de l’ensemble des prêts au secteur immobilier indien, sont soumis à de graves tensions, a déclaré Anarock Property Consultants dans son rapport.

« 18 milliards de dollars (ou 18%) de l’ensemble des prêts à l’immobilier indien sont soumis à de graves contraintes, ce qui implique qu’il y a eu un fort effet de levier de la part des développeurs concernés qui ont une visibilité limitée ou extrêmement faible du service de la dette en raison de plusieurs facteurs », le conseil immobilier a déclaré dans le rapport.

Cependant, les prêts d’une valeur d’environ Rs 5 lakh crore, soit 67 milliards de dollars, ce qui représente environ 67% du total des avances de 100 milliards de dollars (environ Rs 7,44 lakh crore) au secteur sont actuellement totalement sans stress. Un autre 15%, ou Rs 1,12 crore lakh, est soumis à une certaine pression, mais a une marge de résolution avec certitude sur au moins le montant principal, a-t-il ajouté.

Le directeur général et PDG d’Anarock Capital, Shobhit Agarwal, a déclaré que Covid-19 a eu un impact en cascade sur tous les secteurs et que les niveaux de prêts gravement stressés dans l’immobilier indien devraient augmenter considérablement. Cependant, l’immobilier, notamment résidentiel, s’en est mieux sorti que prévu.

Vers la fin de 2019, sur le total des prêts immobiliers de 93 milliards de dollars (environ Rs 6,92 lakh crore), au moins 16% (Rs 1,11 lakh crore) étaient gravement stressés. Malgré les ravages de la pandémie au cours de l’année dernière, seuls 18% de la valeur totale des prêts de 100 milliards de dollars relèvent de cette catégorie. C’est bien mieux que des secteurs comme les télécommunications et la sidérurgie, a-t-il noté.

« De plus, la totalité de la valeur des prêts immobiliers fortement sollicités est répartie sur plus de 50 promoteurs. Dans les télécommunications et la sidérurgie, la défaillance d’une seule entreprise équivaut à une part importante du stress global dans l’immobilier. De plus, chaque prêt immobilier est adossé à une garantie ferme, qui se situe entre 1,5 et 2 fois. Même si le prêt est NPA, il y a suffisamment de sécurité pour que les prêteurs récupèrent une partie importante de leur argent », a ajouté Agarwal.

Environ 75% du total des prêts accordés aux développeurs de catégorie A est sûr, a déclaré Agarwal, ajoutant “Cela présente des perspectives confortables car sur le total des prêts accordés à l’immobilier, plus de 73 milliards de dollars (Rs 5,43 lakh crore) sont accordés à Grade- Un constructeurs. Sur ce montant, 55 milliards de dollars, soit environ 4,10 crore de lakh Rs, sont en sécurité et sans stress ».

D’un autre côté, un montant élevé de prêts immobiliers accordés aux développeurs de grade B et C nécessite un suivi strict. Près de 55% des prêts accordés aux développeurs de grade B sont soumis à de fortes pressions, tandis que pour les développeurs de grade C, il est supérieur à 73%, a-t-il ajouté.

Anarock a déclaré que la contribution globale des NBFC et des HFC (y compris les sociétés de tutelle) au total des prêts à l’immobilier indien est de 63%. Individuellement, les banques représentaient la plus grande part du total des prêts immobiliers avec 37%, suivies des HFC avec environ 34%, et les NBFC ont 16% et 13% des prêts accordés sous tutelle.

« Fait intéressant, depuis 2013, la part des NBFC et des HFC a considérablement augmenté – au détriment des banques. Cependant, au cours des 4 à 8 derniers trimestres, les banques ont été plus actives que les NBFC », a souligné l’agence.

