Octavio Ocaña : Des preuves clés montreraient qu’il n’était pas choqué | INSTAGRAM

Des théories continuent d’être faites sur les réseaux sociaux et des milliers d’utilisateurs demandent justice pour l’acteur Octavio Ocaña, qui a récemment perdu la vie dans une situation que beaucoup jugent suspecte. rapports des informations différentes et justifiées et de nombreuses images de l’événement sur la route.

Le célèbre acteur reconnu pour son rôle de « Rivières Benito » a été poursuivi par la police de Cuautitlan Izcali Et selon la version officielle des autorités c’est qu’il a été impacté, cependant, il y a des preuves clés qu’ils nieraient avant et dans les réseaux sociaux ils continuent à se défendre et ils continuent à apparaître de plus en plus d’utilisateurs qui acceptent de douter .

Et bien sûr il y a de la colère et de l’indignation de la part des internautes qui ne cessent de demander justice, d’abord grâce à quelques photographies sur lesquelles on peut voir Octavio sans rien avoir avec les mains et ensuite d’autres photos où il portait déjà le @ rma, que tout le monde pense être semé.

De plus, ils signalaient également un accident qui a eu le pick-up à l’avant gauche à droite du côté conducteur, ils ont donc également analysé d’autres vidéos dans lesquelles on pouvait voir le patrouille c’était aussi battu, en concluant qu’ils l’avaient probablement frappé

Des images de la persécution du camion par la patrouille circulaient également, ainsi que des vidéos de personnes qui passaient par la même route et qui observaient qu’elles attaquaient les détenus, commentant également qu’« ils t’ont pris la vie, ils les frappent très fort », ont commenté les automobilistes.



Captures d’utilisateurs sur Twitter analysant les informations et partageant leurs sentiments.

Certaines personnes qui habitent à proximité des lieux assurent que les policiers sont revenus en civil pour nettoyer les lieux des événements et ont même enregistré des personnes sur place en train de mener une activité assez suspecte avec leurs téléphones portables.

C’est pourquoi le hashtag #JusticiaparaBenito est rapidement devenu une tendance atteignant les premières places des réseaux sociaux, ainsi que certains utilisateurs et journalistes soulignent que le rapport des autorités semble assez stupide et l’une des plus grandes injustices qu’ils ont pu observer dans son toute la vie.

En ce qui concerne ce qui s’est passé, nous ne pouvons pas assurer exactement ce qui s’est passé, mais ce que nous pouvons assurer, c’est que les utilisateurs n’arrêteront pas de s’exprimer et de ressentir des émotions que cette affaire leur a causé une situation des plus intenses et dans laquelle l’utilisation des téléphones portables pour taxer a été un élément clé pour remettre en question les rapports officiels, nous continuerons d’être en attente au cas où une autre décision se poserait à cet égard et nous la partagerons avec vous.