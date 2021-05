Des preuves montent pour les tablettes Xiaomi puissantes dans le pipeline

Xiaomi travaillerait sur trois nouvelles tablettes haut de gamme, qui sont censées offrir des taux de rafraîchissement de 120 Hz et du silicium phare.Un rapport ultérieur a comblé plus de lacunes et corroboré la fuite.

Mise à jour: 5 mai 2021 (2 h 05 HE): Il semble que XDA-Developers ait découvert des références à ces tablettes ainsi que dans le code des applications système MIUI 12.5. Le point de vente a découvert les noms de code Enuma, Elish et Nabu, ainsi que des captures d’écran montrant la navigation gestuelle sur des tablettes.

XDA a également été en mesure de corroborer apparemment la puissance de la série Snapdragon 800, affirmant que deux des tablettes (Enuma et Elish) pourraient offrir la plate-forme SM8250 et que la troisième tablette (Nabu) pourrait être alimentée par la plate-forme SM8150. La plate-forme SM8250 signifie soit le Snapdragon 865, 865 Plus ou 870, tandis que le SM8150 est soit le Snapdragon 855, 855 Plus ou 860.

Le point de vente a également découvert que la tablette Enuma prend en charge les appels vocaux tandis que les autres ne le font pas. En outre, un pronostiqueur affilié rapporte que la tablette Nabu pourrait avoir un écran de 10,97 pouces et une batterie de 8 720 mAh. Quoi qu’il en soit, il semble que les tablettes Xiaomi soient définitivement dans le pipeline.

Article original: 12 avril 2021 (4 h 01 HE): Xiaomi a sorti ses dernières tablettes en 2018 lors du lancement de la gamme Mi Pad 4. Cette série offrait du silicium Snapdragon 660 de milieu de gamme et un prix décent. Maintenant, il semble que l’attente soit bientôt terminée, car Xiaomi travaille apparemment sur une nouvelle série de tablettes.

Le groupe Xiaomiui Telegram rapporte que Xiaomi a au moins trois modèles de tablettes en préparation. Ceux-ci portent les numéros de modèle K81, K81A et K82, ainsi que les noms de code apparents Enuma, Elish et Nabu respectivement. On ne sait pas s’il s’agit de la série Mi Pad 5, même s’il va de soi que ce serait le cas.

Tous les trois devraient offrir des configurations de caméra arrière quad (principale / ultra-large / macro / profondeur), une charge sans fil, quatre haut-parleurs, NFC et des écrans LCD IPS 120 Hz. Curieusement, la fuite pointe vers une résolution de 2 560 x 800, ce qui est probablement une faute de frappe (probablement 2 560 x 1 800).

Les K81 et K81A semblent être les appareils les plus impressionnants, offrant prétendument un chipset Snapdragon 870. Ce serait une mise à niveau majeure pour la série, offrant une puissance phare par opposition au silicium de milieu de gamme. Sinon, le K81 offrirait également un appareil photo 48MP par rapport au K81A offrant un capteur 12MP.

Le modèle K82 diffère apparemment des deux autres appareils en proposant un chipset Snapdragon 860, ce qui serait toujours une mise à niveau saine par rapport à la série Mi Pad 4. Il est également conseillé de proposer un capteur 12MP.

Le groupe Xiaomiui a un bilan solide mais pas parfait en matière de fuites. Néanmoins, les déclarations de puissance phare correspondent à une réclamation précédente de la station de chat numérique fréquente des pronostiqueurs de Weibo. Le fuyant a affirmé que la prochaine tablette de Xiaomi offrirait du silicium Snapdragon série 800 et un taux de rafraîchissement élevé. Digital Chat Station a également déclaré précédemment que le Mi Pad 5 offrirait une taille d’écran de 11 pouces, bien qu’il ne soit pas clair si tous les modèles susmentionnés recevraient cette taille d’affichage.

