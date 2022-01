La gnôle illicite brassée par des prisonniers a alimenté une série d’épidémies de désordre et de violence dans les prisons d’Angleterre (Photo: .)

Des prisonniers intoxiqués par la bottine ont pris des otages et se sont armés de rasoirs pour envahir une aile des troubles ivres dans les prisons d’Angleterre.

Une boisson brassée de manière illicite a contribué à alimenter les épidémies de troubles, selon des rapports divulgués par le ministère de la Justice (MoJ) à Metro.co.uk.

Les points d’éclair peuvent être révélés après que le chien de garde de la prison a suggéré d’utiliser des étiquettes de sobriété pour surveiller la consommation d’alcool des détenus, car il a signalé les conséquences «catastrophiques» du liquide fermenté.

Le Conseil de surveillance indépendant a averti que la consommation de gnôle augmentait » considérablement » pendant les fermetures lorsque les prisonniers avaient » peu d’autres distractions des quatre murs de la cellule « .

Le rapport pour HMP Wayland à Norfolk a déclaré: “ L’effet sur les prisonniers qui ont bu de telles choses est, évidemment, socialement désastreux dans un environnement fermé où l’agression est toujours sous la surface, d’autant plus lorsque les circonstances de verrouillage signifient que la distance physique d’une telle intoxication -l’agression alimentée est beaucoup plus difficile.’

Les journaux publiés en vertu de la loi sur la liberté de l’information montrent que des épidémies de désordre ont été déclenchées dans la prison au cours des 13 derniers mois.

Dans l’un, un détenu du HMP Bristol a agressé un membre du personnel et a pris son compagnon de cellule en otage, ce qui a conduit à l’appel de renforts spécialisés.

Le rapport se lit comme suit: «Il a déclaré qu’il lui ferait du mal si le personnel tentait d’entrer dans la cellule et qu’il était soupçonné d’être sous l’influence de la bottine. Des ressources nationales ont été déployées et la suite de commandes Gold s’est ouverte.

Le point d’éclair de trois heures le 3 mai de cette année s’est terminé lorsque le détenu a libéré son otage et a été « retenu » pendant le processus de remise.

Les prisonniers ont passé plus de temps dans les cellules pendant la pandémie, ce qui a été blâmé pour une augmentation du nombre de cas (Photo: .)

À Swaleside, une prison de catégorie B sur l’île de Sheppey dans le Kent, six détenus en état d’ébriété se sont barricadés dans une cellule pendant cinq heures.

Le journal se lit comme suit : « Ils étaient tous sous l’influence d’un hooch et ont déclaré qu’ils avaient un otage et des armes. Des ressources nationales ont été demandées et GOLD a été ouvert. Il a été confirmé plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une prise d’otages.

« À 23 h 55, l’intervention s’est déroulée avec succès, tous les détenus ont été transférés dans leur propre cellule ou dans une cellule de l’unité de soins et de séparation. »

L’un des prisonniers a été transporté à l’hôpital avec une suspicion de commotion cérébrale après l’impasse du 31 août de cette année.

Lors d’un autre incident avec prise d’otages, un détenu armé d’une «arme poignardée improvisée» a traîné une personne dans une cellule du HMP Durham.

Un rapport après une inspection du HMP Wayland à Norfolk a suggéré que les étiquettes de sobriété pourraient être utilisées dans les prisons (Photo: Wikimedia Commons)

Le rapport indique : « La porte de la cellule était barricadée avec des meubles.

‘Il a été établi que [redacted] et [redacted] avait consommé de l’alcool fait maison.

« Un plan national d’intervention a été convenu à 20h45. En raison des niveaux d’intoxication et de l’échec des négociations, l’intervention a eu lieu et s’est terminée à 22h05.

Personne n’a été blessé à la prison de catégorie B le 27 décembre 2020.

Une épidémie d' »indiscipline » à grande échelle a eu lieu à Erlestoke, une prison de catégorie C dans le Wiltshire, lorsque le personnel a été contraint de se retirer après que six détenus sont devenus « menaçants et agressifs ».

Le journal indique: «Le personnel s’est retiré de l’aile car les prisonniers étaient armés d’armes de fortune qui consistaient en des brosses à dents aiguisées avec des lames de rasoir attachées.

« Les prisonniers ont ensuite trafiqué les serrures des portes en les bloquant avec des crayons pour empêcher le personnel de revenir dans l’aile. »

Une étiquette de couvre-feu sur un prisonnier libéré est un exemple de technologie qui pourrait également inclure des moniteurs de sobriété (Photo : Andrew Aitchison/Corbis via .)

Le groupe a brisé des panneaux d’observation pendant les sept heures de désordre du 3 juin de cette année.

Des renforts nationaux, dont l’équipe d’élite Tornado, ont été appelés avant que les détenus ne se rendent.

Le journal indique : « À ce stade, le motif de l’incident était encore inconnu, mais les prisonniers étaient censés être sous l’influence de drogues et d’alcool. Il y avait quelques blessures mineures aux prisonniers signalées qu’ils s’étaient infligées les uns aux autres.

Un autre incident a eu lieu à Winchester lorsque cinq prisonniers ont grimpé sur un filet de sécurité à la prison de catégorie B le 5 juillet de cette année.

Le journal indique : « Tous semblaient boire du liquide fermenté. »

Des renforts nationaux ont été déployés avant que les coupables ne se rendent et ont été « mis sur rapport ».

Une boisson illégale est brassée derrière les barreaux car une association réduite rend l’accès à la drogue plus difficile, selon le chien de garde des prisons (Photo: image de fichier de REX/Shutterstock/London News Pictures)

Hooch est brassé en mélangeant des fruits, de l’eau, du sucre et du pain dans un sac en plastique pour ce qui est souvent une boisson ultra-forte. L’alcool illicite peut également être vendu à d’autres détenus, entraînant des dettes et des récriminations.

Le rapport du conseil, publié en novembre 2021, indique que la difficulté d’accéder à la drogue en raison du manque de contact pendant les périodes de confinement a poussé les prisonniers à se tourner vers la fabrication illégale d’alcool.

Fréquemment, il s’agissait d’une boisson puissante « parfois beaucoup plus élevée que dans une bouteille de spiritueux standard ». Le conseil d’administration a suggéré d’utiliser une technologie « innovante », telle que « le test de sobriété ou le marquage ».

Un porte-parole de l’administration pénitentiaire a déclaré: « Nous investissons 100 millions de livres sterling pour renforcer la sécurité des prisons, ce qui, avec davantage de recherches de cellules, de tests et de chiens renifleurs spécialisés, nous aide à lutter contre l’alcool brassé illégalement. »

