Des problèmes à venir pour les démocrates? ⋆ 10z viral

Le taux d’approbation moyen de Joe Biden est de 54%. Ce n’est pas mal, même si cela est en retard sur le nombre de 100 jours de chaque président d’après la Seconde Guerre mondiale, à l’exception de Donald Trump.

Mais notre ami Michael Barone regarde derrière ce chiffre et voit des signes inquiétants pour les démocrates.

D’une part, le nombre de désapprobation de Biden de 41,6% est à peu près égal à celui de Trump. Et les chiffres réels de Biden peuvent être pires que ce que montre la moyenne du sondage car, comme le suggère Amy Walter de The Cook Political Report, les sondages semblent sous-échantillonner les électeurs républicains.

Barone considère que l’appel de Biden aux électeurs blancs non universitaires est limité. Il cite plusieurs districts du Congrès, y compris le district de l’Illinois de la représentante Cheri Bustos. Il a voté 58% pour Barack Obama en 2012, mais 50-48% pour Donald Trump l’année dernière. Bastos, qui a gagné par 52-48, prend sa retraite.

Qu’en est-il des électeurs formés à l’université que Trump a désactivés? Barone évoque l’élection spéciale du 1er mai dans le métroplex de Dallas-Fort Worth. Trump a porté le district par seulement 51-47. Le 1er mai, le district a nommé deux républicains et les candidats du GOP ont remporté 62% des voix.

Le programme réveillé de Biden peut plaire aux médias grand public et au professeur. Cependant, cela ne semble pas enchanter les électeurs haut de gamme au Texas. Barone souligne que les électeurs de Southlake, au Texas, se sont partagés de 70 à 30% en faveur de l’éviction des membres du conseil scolaire qui ont mandaté l’enseignement de la théorie critique de la race, ce que le département de l’éducation de Biden veut encourager.

Et dans l’hyper-libéral Austin, 57% des électeurs ont choisi de rétablir une loi interdisant le camping dans les espaces publics. «Le désir de« garder Austin bizarre »ne va évidemment pas jusqu’à approuver des villes de tentes de style californien sous chaque viaduc», conclut Barone.

Barone reconnaît que le lien de Biden avec le traitement des sans-abri peut être ténu. Mais ce n’est pas le cas en ce qui concerne la crise frontalière (comme même Biden le décrit maintenant). Barone cite la réaction du sénateur Mark Kelly (D. Ariz.) Au discours du 29 avril de Biden sur le sujet. Dit Kelly:

Ce que je n’ai pas entendu ce soir, c’est un plan pour faire face à la crise immédiate à la frontière.

Et le représentant basé à Laredo, Henry Cuellar, également démocrate, a déclaré: «Nous ne prêtons pas attention aux communautés frontalières, et ce n’est pas sous contrôle. Je peux te dire ça.”

Barone signale deux sondages sur l’immigration. Un sondage CNN montre que 78% sont d’accord pour dire que la frontière est en «crise». Un sondage NBC montre 59% de désapprobation et seulement 35% d’approbation des performances de Biden en matière de sécurité aux frontières et d’immigration.

Enfin, Barone note une diminution de l’enthousiasme pour Biden et pour la gauche. L’audience du discours de Biden du 28 avril au Congrès était d’environ 30% inférieure à celle de Trump pour son état de l’Union 2020. Et l’audience de MSNBC et CNN pro-Biden est en baisse de pourcentages encore plus importants.

Barone conclut:

Alors que les homicides augmentent ville après ville aux taux les plus élevés jamais mesurés et que des dizaines de milliers de personnes continuent de traverser la frontière illégalement, une note globalement positive tiède et une circonscription centrale désexcitée peuvent ne pas suffire aux démocrates pour conserver leur courant majorités ténues.

Il en va de même pour une reprise économique. Les Américains comprennent probablement qu’un certain niveau de rétablissement est inévitable après la pandémie. Il reste à voir combien de crédit ils donneront aux démocrates.

Gardez à l’esprit que l’économie se redressait en 1994 et 2010 sous les présidents démocrates. Mais dans les deux années, les élections de mi-mandat ne se sont pas bien déroulées pour les démocrates.

Gardez à l’esprit, également, qu’il ne faudra pas le succès du GOP à l’échelle de 1994 et 2010 pour mettre fin aux majorités démocrates actuelles à la Chambre et au Sénat.

