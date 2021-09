Des problèmes aux deux extrémités du terrain agacent Rafa alors qu’Everton paie la pénalité

Rafael Benitez a estimé qu’Everton a fait assez pour couler QPR dans les 90 minutes alors que les Toffees se sont écrasés lors de la Coupe Carabao aux tirs au but à Loftus Road.

Après les 90 minutes terminées 2-2, les Rangers ont marqué tous leurs tirs au but, l’emportant 8-7 lors de la fusillade. Le défenseur Jimmy Dunne a frappé dans le penalty gagnant après que le coup de pied de Tom Davies ait été sauvé par le gardien Seny Dieng.

Dans une égalité divertissante au troisième tour, Charlie Austin a marqué deux fois pour QPR en première mi-temps, ouvrant le score puis rétablissant son avance après l’égalisation de Lucas Digne.

Andros Townsend transporté Everton niveau à nouveau quelques minutes dans la seconde moitié.

S’exprimant après le match, Benitez a estimé que les erreurs aux deux extrémités du terrain ont fini par coûter cher aux Toffees.

Il a déclaré à Sky Sports: “Je pense que nous avons assez bien fait. Nous avons eu 17 tentatives loin de chez nous.

«Nous nous sommes battus deux fois, nous avons donc montré du caractère et de l’attitude. Mais nous devons encore être meilleurs dans les deux domaines. On encaisse trop facilement et on rate des occasions qui ont fait la différence dans le match.

Les occasions manquées coûtent à Everton

« Vous ne pouvez pas en dire trop parce que l’équipe travaillait très dur. Nous avons eu suffisamment de chances de gagner le match. Nous poussions tout le temps.

“J’espère que ce sera juste un peu de fatigue et on verra (avec les blessures). Les joueurs ont tout donné sur le terrain.

Everton sera le prochain en action samedi lorsqu’il accueillera Norwich en difficulté en Premier League à Goodison Park.