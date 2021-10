Des problèmes avec votre carte Apple aujourd’hui ? Apple a confirmé les problèmes en cours

in

Si vous rencontrez des problèmes avec le paiement ou la gestion de votre carte Apple aujourd’hui, vous n’êtes pas seul, car Apple a confirmé les problèmes en cours.



“Certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de demander une carte Apple, de payer leur facture, de verrouiller/déverrouiller leur carte physique, de demander une carte physique nouvelle ou de remplacement ou de demander un nouveau numéro de carte”, lit-on dans un avis publié sur la page d’état du système d’Apple.

Les problèmes ont commencé au cours des dernières heures et n’affectent que certains titulaires de carte. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque Apple indiquera que les problèmes ont été résolus.

On dirait qu’il y a des problèmes pour payer #AppleCard @MacRumors @9to5mac. Mon paiement a fait deux erreurs, mais j’ai reçu un reçu pour mon retrait Apple Cash. L’argent a disparu de mon Apple Cash mais n’a pas été appliqué à la carte. Aussi aucune idée si ma traite bancaire est passée ou non. Quel bordel. pic.twitter.com/jrm75Mubrb – Zach Morris-Dean (@zrdean) 1er octobre 2021

