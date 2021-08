Des problèmes d’aile au Bayern Munich causant un examen plus approfondi du duo néerlandais?

L’un des principaux points de discussion sur l’émission Bavarian Podcast Works qui a été enregistrée hier, était les performances continues et incohérentes que le Bayern Munich a connues au poste d’ailier.

Julian Nagelsmann et les joueurs du Bayern Munich se mobilisent autour de Leroy Sane dans le but de l’aider à le protéger d’une partie du vitriol lancé par les fans à l’intérieur du stade dimanche. Sane se lance maintenant dans une campagne clé 2021/2022 – la deuxième saison après son opération du LCA. Avec un an déjà dans les livres, la période d’acclimatation au club est terminée et il devrait être plus proche de 100% en termes de santé.

Cependant, tout n’a pas cliqué. Alors que la partie défensive de son jeu s’est incroyablement améliorée, l’ancienne star de Manchester City a du mal à se lancer offensivement et semble se battre.

Serge Gnabry a enregistré un doublé contre le FC Köln, mais a également enduré quelques combats avec sa régularité. Jouer sur le côté droit – là où Sane s’aligne habituellement – ​​semblait donner un peu de vie au jeu offensif de Gnabry. Espérons que ce soit l’étincelle dont il a besoin pour reprendre la tendance à la hausse sur laquelle il montait autrefois en flèche.

Quant à Kingsley Coman, le héros de la Ligue des champions 2019/2020, souvent blessé, est une fois de plus agressé. Après un bon début de saison 2020/2021, Coman s’est calmé en seconde période et a régressé dans certaines des mauvaises habitudes que nous avons vues plus tôt dans sa carrière.

Le manque d’efforts constants des trois ailiers susmentionnés a propulsé Jamal Musiala dans une sérieuse considération (parmi les fans en tout cas) pour un rôle de départ. Le « jeu d’aile » de Musiala n’est en aucun cas un produit fini – c’est un défenseur avide, mais pas toujours au meilleur endroit en termes de position – mais il apporte de l’excitation, un flair offensif, un désir implacable de se battre et un sens du danger dans chaque rencontre. Pourtant, le club semble considérer Musiala comme un joueur central, même s’il pourrait être fortement soutenu qu’il est la meilleure option d’aile de l’équipe pour le moment.

Tout cela pourrait signifier que les Bavarois sont en mission furtive pour trouver plus d’options. Selon Tz, le Bayern Munich vise toujours deux des attaquants du PSV Eindhoven, avec un œil sur eux en tant qu’ailiers :

La fenêtre de transfert est toujours ouverte jusqu’au 31 août. Les responsables de la Bavière surveillent le marché. Comme le rapporte le portail néerlandais Voetbal International, les éclaireurs munichois étaient au match de qualification de la Ligue des champions entre Benfica Lisbonne et Eindhoven mercredi pour vaincre les ailiers du PSV Noni Madueke (19/contrat jusqu’en 2024) d’Angleterre et Cody Gakpo (22/contrat jusqu’en 2025) de Hollande.

Le rapport indique que le Bayern Munich ne recherche pas un transfert rapide, ce qui signifie que les joueurs pourraient être considérés comme des cibles pour l’été prochain, lorsque les Bavarois auront probablement plus d’argent à dépenser. Cela aurait du sens compte tenu de l’engagement du club envers Sane et Gnabry. Coman, quant à lui, a déjà eu des négociations litigieuses avec le Bayern Munich et pourrait disputer sa dernière saison en Bavière.

Le talent du groupe d’ailes actuel du Bayern Munich est indéniable – ils ont simplement des compétences d’un autre monde. Le mettre en place dans une situation de jeu compétitif, cependant, n’a pas toujours été la corvée la plus facile pour Sane, Gnabry et Coman. Pourtant, leur potentiel collectif est tout simplement immense.

Quoi qu’il arrive, le groupe d’ailiers actuel a la saison pour s’affirmer et être à la hauteur des attentes que le club leur réserve. Pour Coman, cela représentera environ 10 mois de temps de négociation potentiel et une chance de prouver qu’il a fait passer son jeu au niveau supérieur, tandis que Sane et Gnabry vont chercher à montrer que la critique de leur cohérence est injustifiée.