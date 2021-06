Des problèmes d’avion laissent Valtteri Bottas bloqué en Finlande

Le week-end de course de Valtteri Bottas n’a pas bien commencé car un problème d’avion a retardé son voyage de la Finlande à Bakou.

Lucky n’était pas sur le Mercedes du côté des hommes lors de sa dernière sortie à Monaco car, confortablement installé en P2 après un bon début de week-end, son équipe a pu retirer une de ses roues lors d’un arrêt au stand, l’obligeant à l’abandon.

Il aurait espéré que sa fortune s’améliorerait pour le prochain tour à Bakou, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas, avec un problème d’avion retardant son arrivée sur le circuit.

« Je suis toujours en Finlande. J’aurais dû être à Bakou maintenant », a-t-il déclaré aux journalistes à Bakou sur Zoom.

Néanmoins, il ne s’inquiète pas trop du temps perdu et est convaincu qu’il sera là le plus tôt possible.

« Nous sommes bien préparés en équipe. J’espère que je serai là dans la soirée.

Après le problème de l’arrêt au stand à Monte Carlo, Toto Wolff a imputé une partie de la faute à Bottas lui-même, affirmant que le Finlandais s’était arrêté trop tôt dans le stand.

Après avoir regardé les rapports et les rediffusions, le conducteur est en désaccord avec cette évaluation, estimant qu’il n’y avait rien de mal à son positionnement.

« Je voulais voir tous les rapports où je me suis arrêté », a-t-il déclaré.

«Et je pense que j’étais à environ deux ou trois centimètres de la ligne médiane et si vous obtenez cette précision normalement, c’est plutôt bon.

“Vous pouvez facilement vous balancer de 10 à 15 centimètres, alors j’ai pensé que c’était plutôt parfait.”

Quoi qu’il en soit, il ne veut pas jouer le jeu du blâme, bien qu’il admette qu’il avait des inquiétudes au sujet de l’équipe des stands avant la dernière course.

“Certainement ne blâmer personne, mais juste analyser les choses honnêtement et admettre les faiblesses, ce qui était l’arrêt au stand”, a-t-il ajouté.

« En fait, c’était l’une de mes préoccupations il y a quelques semaines déjà que j’avais soulevée auprès de l’équipe afin que cela ne soit pas venu de nulle part. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits aux arrêts aux stands en tant qu’équipe.

« Également dans d’autres domaines, comme l’échauffement des pneus en qualifications, je savais qu’aller à Monaco allait être un problème et c’était l’une des choses que j’avais soulignées avant le week-end.

“Nous avons tout analysé en détail, nous savons que nous aurions probablement pu faire un meilleur travail en équipe et avec l’arrêt au stand, bien sûr, c’était un débriefing très honnête et normal de ma part.”

