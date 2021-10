Des problèmes de chaîne d’approvisionnement conduisent Fox News à blâmer Biden pour avoir gâché Noël

Le président Biden a annoncé cette semaine que le port de Los Angeles fonctionnerait 24h/24 et 7j/7 afin de remédier aux pénuries de produits aux États-Unis. La nouvelle est arrivée en même temps que la publication par le département du Travail de données montrant que la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement fait monter les prix à la consommation et l’inflation.

Les conservateurs transforment ces développements en un récit sur la façon dont cette catastrophe de la chaîne d’approvisionnement ruine Noël – et tout est de la faute de Biden.

Malgré ce que certaines personnes disent sur les médias de droite et les médias sociaux, les récents problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale ne peuvent être imputés à Biden uniquement. Comme ses efforts récents l’ont montré, le président essaie d’aider. En réalité, ces pénuries et retards sont le produit de nombreux problèmes transversaux qui existent depuis des années, notamment la pandémie de Covid-19, la demande croissante des consommateurs et un réseau de fabrication mondial et hautement optimisé qui ne s’adapte pas aux changements rapides.

Aussi pratique qu’il soit de blâmer une seule personne pour les problèmes de la chaîne d’approvisionnement américaine, la situation et ses solutions sont bien trop complexes pour une explication aussi simple. Discutons.

La chaîne d’approvisionnement est donc complexe. Qu’est ce que ça veut dire?

La chaîne d’approvisionnement est la façon dont l’économie mondiale produit et livre les produits que les gens achètent. Il englobe toutes les personnes, entreprises et pays qui jouent un rôle dans ce processus. Les techniciens des installations de Taïwan qui fabriquent des puces informatiques font partie de la chaîne d’approvisionnement, tout comme les chauffeurs de camion qui livrent les marchandises des entrepôts aux détaillants aux États-Unis.

Les usines qui fabriquent le plastique utilisé dans les emballages, les cargos qui transportent les produits d’Asie vers la côte ouest, et même la flotte de jets d’Amazon sont tous considérés comme faisant partie de ce système incroyablement compliqué de fabrication mondiale qui a été considérablement perturbé au cours des deux dernières années.

Comment la chaîne d’approvisionnement a-t-elle été si perturbée?

Il est tentant de blâmer la pandémie à elle seule pour la catastrophe actuelle de la chaîne d’approvisionnement, mais à certains égards, la pandémie n’a fait qu’exacerber les problèmes existants avec le commerce mondial et en a exposé de nouveaux.

La pandémie a provoqué la fermeture d’usines, généralement parce qu’il n’y avait pas assez de travailleurs, ce qui a créé des pénuries de produits et de composants. Ces pénuries ont entraîné des goulots d’étranglement et des retards dans la fabrication des produits (si les usines n’ont pas les pièces pour construire quelque chose, il n’est pas fabriqué et n’est pas expédié).

Comme davantage de pénuries entraînent davantage de goulots d’étranglement, la perturbation cause des problèmes dans d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement, créant encore plus de pénuries, de nouveaux retards et des prix plus élevés. Par exemple, les constructeurs automobiles n’ont pas été en mesure de fabriquer des voitures et des camions, car ils ne peuvent pas mettre la main sur suffisamment de puces informatiques. Ikea ne peut pas expédier de pièces de meubles de ses entrepôts à ses magasins en raison de la pénurie de camionneurs. Une pénurie d’approvisionnement pour les produits pétrochimiques a fait grimper le coût de fabrication de tout ce qui comprend du plastique, y compris les jouets pour enfants.

Qui a cassé la chaîne d’approvisionnement ?

Encore une fois, personne n’est responsable du bouleversement de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Plusieurs tendances à long terme et défis aggravants ont créé les conditions qui ont provoqué cette crise. Les entreprises américaines délocalisent de plus en plus la fabrication à l’étranger depuis des décennies, ce qui signifie qu’une quantité croissante de produits que les consommateurs américains veulent acheter doit être importée. Pendant ce temps, la détérioration des conditions pour les chauffeurs de camion aux États-Unis a rendu le travail incroyablement impopulaire ces dernières années, même si la demande de chauffeurs a augmenté à mesure que le commerce électronique est devenu plus populaire. Cela signifie que, comme les Américains comptaient davantage sur les achats en ligne pendant la pandémie, l’acheminement des marchandises des ports aux portes a été difficile.

« C’est 40 ans de préparation », a déclaré à Recode Nick Vyas, directeur du Global Supply Chain Institute de l’Université de Californie du Sud. « Nous avons permis aux chaînes d’approvisionnement de s’échapper sans avoir mis en place des contingences, des résiliences en place et d’autres mesures pour garantir que l’humanité ne serait jamais soumise à cela. »

La pandémie a aggravé ces problèmes, ce qui a contribué aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement auxquelles nous assistons actuellement. Alors que les constructeurs automobiles américains importent des puces semi-conductrices de l’étranger depuis des décennies, Covid-19 a forcé ces entreprises à concurrencer les fabricants d’ordinateurs portables et de téléphones sur les mêmes composants. Alors que la pandémie a poussé de nombreux camionneurs vétérans à prendre leur retraite anticipée, les nouveaux conducteurs n’ont pas pu obtenir de permis car les écoles de camionnage ont été fermées pendant le verrouillage.

Covid-19 a également affecté la demande des consommateurs – à savoir quels produits ils veulent acheter et combien – créant des changements constants que la chaîne d’approvisionnement n’a tout simplement pas été en mesure de suivre, surtout ces derniers temps.

Il semble que nous ayons eu beaucoup de temps pour résoudre ces problèmes. Pourquoi ruinent-ils soudainement Noël ?

La fabrication mondiale fonctionne à pleine capacité depuis plus d’un an. Mais sans aucune marge de manœuvre pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre, aux goulots d’étranglement et aux retards, les problèmes ne font que s’accumuler. Ces problèmes ont maintenant atteint une masse critique. Ainsi, même si les consommateurs américains ont commencé à commander beaucoup plus de produits, il n’y a pas de flexibilité dans la chaîne d’approvisionnement pour répondre à cette demande.

« Delta a essentiellement conditionné notre comportement pour nous dire à tous: » Hé, cela pourrait durer un certain temps « », a déclaré Ellen Hughes-Cromwick, résidente senior pour le climat et l’énergie au groupe de réflexion Third Way. « Alors nous sommes sortis et avons acheté comme des fous. »

Ce nombre record d’importations ralentit les livraisons de produits. Des cargos transportant des marchandises pour les fêtes attendent de décharger leur stock le long de la côte californienne, mais il n’y a pas assez de travailleurs portuaires pour faire le travail. Ces retards signifient qu’il y a moins de conteneurs disponibles pour les fabricants qui tentent d’envoyer plus de produits aux États-Unis, ce qui ne fait que ralentir encore plus la chaîne d’approvisionnement.

Nous pouvons convenir que c’est le problème de tout le monde. Mais que fait réellement Biden pour y remédier?

Pousser le port de Los Angeles à fonctionner 24h/24 et 7j/7 est l’action la plus directe de Biden à ce jour, et elle est censée garantir que 3 500 cargos supplémentaires sont déchargés chaque semaine. Le port de Los Angeles et le port de Long Beach, qui ont étendu leurs opérations le mois dernier, sont responsables de 40% des conteneurs importés aux États-Unis. L’expansion de leurs opérations est donc censée accélérer les expéditions à l’échelle nationale, selon la Maison Blanche.

Cette décision contribuera à réduire le nombre de navires en attente d’accostage, mais elle n’affecte que les étapes ultérieures des problèmes de la chaîne d’approvisionnement : l’expédition et la livraison. À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce que Biden peut faire pour résoudre les goulots d’étranglement se produisant plus haut dans la chaîne d’approvisionnement, comme les fabricants à court de composants et les usines fermées à l’étranger. Alors que la Maison Blanche a convoqué des groupes de travail pour résoudre ces problèmes sous-jacents, ces efforts ne porteront probablement pas leurs fruits à temps pour les vacances.

« Il s’agit plus d’une situation de demande et d’offre, plus que d’une situation gouvernementale », a déclaré Patrick Penfield, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Syracuse. « Le gouvernement a un rôle à jouer dans la réglementation et l’application des lois, en créant des lois et en essayant de stimuler le développement. Mais à part ça, ils sont impuissants quant au fonctionnement du commerce. »

Si Biden ne peut pas le réparer, qui le peut ?

Personne ne peut résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement avant les vacances car ils sont trop compliqués. Les usines ne peuvent pas augmenter immédiatement leur capacité de fabrication, et plus de gens ne recevront pas soudainement des licences de camionnage simplement parce que les consommateurs américains veulent acheter plus de choses. De graves événements météorologiques au Texas, une crise énergétique en Chine et un incendie dans une usine de puces au Japon ont également créé de nouveaux obstacles.

À long terme, il est possible que le gouvernement américain puisse changer les politiques qui ont contribué à cette situation en premier lieu. Les politiciens pourraient changer leur approche du commerce, qui a historiquement encouragé les entreprises américaines à fabriquer des produits à l’étranger. L’amélioration des normes du travail pourrait améliorer les conditions de travail des camionneurs et des ouvriers d’usine afin de rendre ces emplois plus attrayants – stimuler la fabrication mondiale de vaccins et garantir que les travailleurs d’autres pays sont plus à l’abri des épidémies de Covid-19. Admettre plus de personnes aux États-Unis pourrait remédier à une pénurie de livreurs et de travailleurs portuaires.

Le gouvernement pourrait même envisager de redéployer la Defense Production Act, une loi de l’ère de la guerre froide qui donne au président certains pouvoirs sur la fabrication nationale en cas de crise. Par exemple, le département américain du Commerce réfléchit à la manière d’utiliser cette loi pour gérer l’offre américaine de puces semi-conductrices.

Mais ces idées rappellent que la politique de chaîne d’approvisionnement américaine n’existe pas dans le vide. C’est un amalgame de toutes sortes de choix politiques plus larges qui ne sont pas si faciles à changer.

Quand tout cela va-t-il se terminer ?

Certains experts disent qu’il faudra des mois avant que ces problèmes de chaîne d’approvisionnement se résolvent. D’autres pensent que ces perturbations représentent une nouvelle normalité qui pourrait durer des années. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de penser que ces problèmes seront résolus d’ici la période des fêtes. En fait, la Maison Blanche a déjà déclaré qu’il n’y avait aucune garantie que les colis arriveraient à temps.

Alors faut-il blâmer Joe Biden d’avoir gâché Noël ?

Non.