Des problèmes de chaîne d’approvisionnement frappent les restaurants dans un contexte de forte demande et de problèmes de transport .

Un problème de chaîne d’approvisionnement continue de perturber le marché américain, avec des pénuries affectant les consommateurs dans les secteurs de la vente au détail et des services au moins dans un avenir proche.

L’accent mis sur la chaîne d’approvisionnement a attiré l’attention du grand public cette semaine au milieu des informations selon lesquelles la méga-chaîne américaine Taco Bell connaissait une pénurie d’ingrédients clés, notamment du poulet, du bœuf et de la sauce piquante.

La société a publiquement reconnu les revers en milieu de semaine. “En raison de retards de transport, nous pouvons être à court de certains articles dans votre restaurant local”, a déclaré le site Web de Taco Bell. Un journaliste de Yahoo Finance n’aurait pas été en mesure de commander un Naked Chicken Chalupa à la société mercredi.

Entre autres pénuries, le pays est également confronté à une pénurie d’ailes de poulet, les restaurants et les épiceries ayant du mal à stocker des ailes ces dernières semaines.

Certains experts et analystes ont souligné que la pénurie actuelle de camionneurs dans tout le pays était un facteur contributif possible aux pénuries, bien que Dale Bennett, président-directeur général de la Virginia Trucking Association, ait déclaré que le problème était plus complexe que cela.

“La pénurie de chauffeurs de camion a un impact sur la situation actuelle de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-il déclaré, “mais cela ne parle pas des pénuries de produits ou d’ingrédients.”

Tom Super, porte-parole du National Chicken Council, a déclaré qu’une grande variété de facteurs ont contribué à la pénurie actuelle d’ailes, ainsi qu’à une constriction plus générale des produits de poulet dans tout le pays.

«La demande a explosé», a-t-il déclaré. « La « guerre des sandwichs au poulet » a certainement conduit à une augmentation de la demande de viande de poitrine. Et avec la réouverture des restaurants alors que les restrictions commencent à se lever, les transformateurs de poulet ont dû ajuster leurs gammes de produits et leurs chaînes d’approvisionnement pour revenir à un mélange plus «normal» de vente au détail par rapport à la restauration.

Les deux coupes les plus demandées, selon Super, sont les poitrines et les ailes de poulet. “L’industrie produit des dizaines de milliards d’ailes par an, et les producteurs travaillent avec diligence pour répondre à la recrudescence de la demande des consommateurs en ajoutant des millions de plus”, a-t-il déclaré.

“Alors que la production de poulet commence à reprendre un rythme de production plus normal dans les mois à venir et qu’il y a un meilleur rapport offre/demande, le resserrement du marché devrait s’atténuer”, a-t-il ajouté, qualifiant la perturbation actuelle “d’offre restreinte mais à court d’un ‘pénurie.'”

Un autre facteur à l’origine de la pénurie de poulet a été une tempête hivernale dévastatrice au Texas en février qui a considérablement affecté la production de poulet là-bas. Le principal producteur de poulet Sanderson Farms a été contraint d’euthanasier plus de 500 000 poussins au milieu du chaos, tandis que des centaines de milliers d’autres ont été perdus en raison de la destruction des conditions météorologiques et de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“Il faudra du temps et des efforts pour éventuellement remplacer les troupeaux d’approvisionnement des couvoirs touchés dans cette région”, a déclaré Super, bien qu’il ait déclaré que “l’offre devrait bientôt rattraper la demande”.

Le grand distributeur alimentaire Cargill, quant à lui, a déclaré que bon nombre de ses clients se démènent pour réagir à la menace de pénurie.

“Nous savons que certains clients augmentent les stocks – ou ils nous demandent d’augmenter les stocks – dans le but de renforcer la résilience de leurs opérations”, a déclaré le service de communication de l’entreprise à Just the News.

La société a déclaré qu’elle « élaborerait une stratégie[s] comment gérer différents scénarios, donc si une perturbation se produit à un endroit, nous sommes en mesure de passer en douceur à d’autres endroits et de minimiser l’impact.

Starbucks a également connu récemment des pénuries, manquant périodiquement de produits tels que des cake pops et différentes tailles de tasses. Au moins une partie de ces lacunes seraient liées à la pénurie de main-d’œuvre qui frustre les employeurs depuis des mois.

Des pénuries alimentaires majeures dans les supermarchés ont également été signalées au Royaume-Uni cette semaine, bien que celles-ci soient apparemment attribuables à des ordonnances d’isolement généralisées du COVID-19 du gouvernement britannique, dont beaucoup ont frappé les employés des épiceries et laissé les magasins incapables de remplir les étagères.