Des problèmes de circulation saoudiens se dirigent vers la « zone de danger »

Lewis Hamilton pense que la circulation à Djeddah est « monaco-esque », mais la vitesse de rapprochement supplémentaire sur les autres voitures amène les choses vers une « zone de danger ».

Le circuit étroit et à grande vitesse de la corniche de Jeddah a été utilisé pour la première fois vendredi et Hamilton a été le plus rapide lors des deux séances d’essais libres, mais le trafic s’est avéré être un problème sur tout le peloton.

Une partie importante des virages est prise à l’aveugle en Arabie saoudite, de sorte que les conducteurs ne pourront probablement pas voir les voitures lentes devant eux avant la dernière minute, qui devrait être débattue lors du briefing des pilotes vendredi soir, pour essayer et trouver une solution.

Le septuple champion du monde espère voir cela s’arranger, mais a apprécié l’expérience globale de conduire sur ce qui deviendra le deuxième circuit le plus rapide de Formule 1, derrière Monza.

« Rapide. Incroyablement rapide, il est vraiment incroyablement rapide – et aussi beaucoup d’adhérence. Si vous pouvez obtenir le rythme, c’est beau à conduire », a déclaré Hamilton à propos du circuit sur Sky F1 après FP2.

Mais traverser la circulation a été une préoccupation tout au long de la session, Hamilton se plaignant de devoir ralentir pour éviter une autre voiture au virage 10, et d’aller à fond devant une file de trois autres voitures avant le dernier virage.

« Oui, c’est certainement bien pire que beaucoup d’endroits où nous allons ; Monaco-esque », a-t-il ajouté. « La distance de fermeture, la vitesse des autres voitures deviennent définitivement une zone de danger. »

L’adhérence sur la piste nouvellement construite avait été un point d’interrogation avant le week-end, le bâtiment n’étant terminé à Djeddah que cette semaine.

Hamilton a déclaré qu’il n’y avait cependant aucun problème à ce sujet et qu’il a pu se mettre au travail dès le départ vendredi.

« Ce n’était pas vraiment poussiéreux dans le premier [practice]. On aurait dit qu’il y avait de la poussière, mais l’adhérence a été à peu près la même dans les deux sessions.

« Ce que j’ai remarqué tout de suite, c’est que l’adhérence est très, très élevée dès le moment où nous sommes sortis.

« Je ne sais pas si nous étions beaucoup plus rapides ou pas dans cette séance. Notre rythme à long terme était un peu similaire, mais sinon correct.

« Nous avons essayé plusieurs choses avec la configuration. Nous ne sommes pas rapides sur un seul tour, je dirais, par rapport aux autres, mais le rythme de longue haleine ne semblait pas trop mauvais, alors qui sait ce qui se passe.

« Je suis généralement heureux. Nous avons fait quelques changements entre les sessions, et je ne sais pas avec lequel je veux rester, mais nous l’étudierons ce soir et travaillerons avec les gars de l’usine pour essayer de nous assurer que nous arrivons avec la bonne configuration pour demain. «