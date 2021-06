Des problèmes de préchauffage des pneus ont compromis la course de Sainz

Au sommaire : Carlos Sainz Jnr est déterminé à tirer les leçons d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan difficile.

En bref

Sainz considère le week-end de Bakou comme une opportunité d’apprentissage. Carlos Sainz Jnr a eu un week-end difficile à Bakou, notamment un accident en Q3 et une visite précoce au second tour qui a gravement compromis sa course.

“Pour être honnête, cela n’a pas été mon meilleur jour”, a-t-il admis.

« Chaque fois que j’avais un pneu froid sur la voiture – au départ ou après un arrêt au stand ou lors du dernier départ ou après une voiture de sécurité – j’avais toujours du mal avec le verrouillage avant, avec la sensation des freins, avec le pneu avant et aujourd’hui cela m’a coûté. Cela m’a causé une erreur, quelques positions à certains départs. Et au final, cela signifie que le résultat final du week-end n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être.

“Mais cela me donne l’occasion de me concentrer sur quelque chose, en essayant d’améliorer quelque chose, à savoir la sensation avec la voiture et les pneus avant et les freins dans les premiers tours lorsque le pneu est froid et quelque chose sur lequel je vais me concentrer. pour essayer de s’améliorer dans les prochaines courses.

La course prometteuse d’Ocon s’est terminée par un échec du boost

La course d’Ocon s’est terminée tôtEsteban Ocon a déclaré que son abandon du Grand Prix d’Azerbaïdjan était dû à une panne de turbocompresseur.

“Je n’arrive pas à faire une pause ici”, a déclaré le pilote Alpine. « C’est très délicat, évidemment, nous avons eu une perte de pression de suralimentation, nous avons donc dû abandonner la voiture et malheureusement ce n’était pas notre week-end. C’est clair.”

Ocon avait espéré profiter d’une course “désordonnée” pour marquer des points en Azerbaïdjan. « Les qualifications ne se sont pas passées dans notre sens mais nous avions le rythme pour le top 10. Nous avons pris un bon départ, nous étions devant les deux McLaren, je me battais, je faisais ma course et ça se passait bien. C’est donc dommage. »

Facile de faire une erreur dans une course de deux tours – Norris

L’erreur de Hamilton a donné une place à Norris. Lando Norris a déclaré qu’il se sentait « cinquante-cinquante » à l’idée que le Grand Prix d’Azerbaïdjan se termine par une course de deux tours à partir d’un départ arrêté. Il a gagné deux places lors du redémarrage final, en partie grâce au départ de Lewis Hamilton devant lui.

“Je suis sûr que Lewis s’est dit : ‘Je peux gagner ici’ et est ensuite allé tout droit”, a déclaré Norris. « Il est donc si facile de faire une erreur et que tout se passe si facilement de travers.

« Par contre, ça peut aller à droite et tu peux gagner deux places. Il est toujours difficile de juger à quel point vous voulez être agressif, combien de risques vous voulez prendre, mais j’ai pensé que j’avais pris un ratio risque/récompense décent et cela a payé.

« Je suis donc satisfait de P5. Même avec ce week-end, avec la pénalité d’hier et le départ P9 et le mauvais premier tour et tout ce dont j’étais content. »

Piastri «trop excité» dans la sortie dangereuse de la voie des stands

Oscar Piastri a terminé deuxième de la course de Formule 2 malgré une pénalité pour une sortie dangereuse de son stand. Il a admis que l’erreur était de sa faute.

« L’équipe décide quand je pars, mais j’étais trop excité pour sortir du stand et j’y suis allé alors que le feu était encore rouge », a-t-il expliqué. « C’était la première fois que j’avais ce genre de situation, où je devais attendre quelqu’un dans la voie des stands et je n’y pensais tout simplement pas.

“Normalement, la seule raison pour laquelle le feu ne passe pas au vert est qu’une roue était encore allumée, mais que les quatre roues étaient allumées et que j’étais au sol, donc c’était juste une erreur de ma part. Heureusement, ce n’était pas pire, et heureusement il n’y avait pas de voiture de sécurité, donc la pénalité n’a pas fait beaucoup de différence au final.

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, Mike Mosley remportait la deuxième manche de la saison CART IndyCar à Milwaukee

