Des problèmes de qualité affectent l’approvisionnement en oignons de Nafed au Maharashtra

L’approvisionnement en gros d’oignons par la Fédération nationale de commercialisation des coopératives agricoles (NAFED) au Maharashtra pour le stock régulateur du Centre a été confronté à des problèmes de qualité. Sur l’objectif d’approvisionnement total fixé par le gouvernement après l’assouplissement du deuxième verrouillage, environ 50 000 tonnes de produits de base ont été achetées par la NAFED, ainsi que par le soutien aux entreprises de producteurs agricoles.

La NAFED doit acheter environ 2 lakh tonne d’oignons comme stock tampon au taux du marché en vigueur dans le cadre du Fonds de stabilisation des prix. Sur l’objectif total, la part du Maharashtra est de 1,5 tonne lakh, dont 1,4 tonne lakh sera achetée par l’intermédiaire de sociétés de producteurs agricoles – Maharajya, Pruthashakti Farmer Producer Company et MahaFPC et les 10 000 tonnes restantes par le biais de NAFED.

Sushil Sant, directeur général de Nashik, qui supervise le processus d’approvisionnement, a souligné que les pluies inhabituelles de février et mars avaient endommagé la récolte. « Seulement 20 à 30 % de la récolte est stockable et suffisamment bonne pour être mise sur le marché. Le processus d’approvisionnement n’a pas pu s’accélérer à cause de cela. Seulement 50 000 tonnes ont été achetées jusqu’à présent », a-t-il déclaré, ajoutant que les objectifs d’approvisionnement sont restés inchangés.

À l’heure actuelle, les entreprises paysannes et productrices paient aux agriculteurs 22,80 Rs par kg pour le bulbe, ce qui correspond à une moyenne des prix modaux des trois derniers jours. Les prix de gros de l’oignon à Lasalgaon, le plus grand marché de gros du pays pour le bulbe, se situent autour de 1 900 à 2 000 roupies le quintal en raison d’une augmentation de la demande.

Yogesh Thorat, MD, Maharashtra Farmer Producer Company (MahaFPC) – une fédération représentant près de 303 entreprises de producteurs agricoles (FPC) dans l’État, a déclaré que les agences étaient confrontées à des problèmes de qualité car le produit se détériorait en raison des conditions climatiques. MahaFPC a un objectif de 25 000 tonnes.

Suvarna Jagtap, présidente du comité du marché de Lasalgaon, a souligné que les stocks d’oignons d’été recherchés par les agences d’approvisionnement sont rares. À l’heure actuelle, le marché est inondé de la variété d’oignon rouge, qui a une durée de conservation de l’orge de deux à trois mois. L’oignon d’été avec une durée de conservation de six mois est rare.

