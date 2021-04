Bien que Zac Efron et Vanessa Valladares se soient efforcés de rester discrets et surtout à l’abri des regards du public au cours de leur relation, ils ont tout de même retenu beaucoup d’attention. La rencontre-mignonne d’elle étant une serveuse que l’acteur avait rencontrée dans un magasin général était digne d’un film et puis il y avait le fait que la personne qu’il avait rencontrée était aussi une Vanessa.