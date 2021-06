Des problèmes sur le nouveau site de dépôt électronique interrompent le dépôt du RTI : comment démarrer le processus de dépôt ?

Outre la pandémie de Covid-19, les problèmes du site de dépôt électronique récemment lancé causent également une douleur supplémentaire aux contribuables.

Normalement, le processus de dépôt de la déclaration de revenus (RTI) se termine à la fin du mois de juillet et la date d’échéance habituelle pour le dépôt des déclarations de revenus pour l’évalué sans besoin de vérification est le 31 juillet de chaque année. Cependant, comme l’année dernière, cette année également, le processus de dépôt du RTI n’a pas encore pris de l’ampleur en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Outre la pandémie, les problèmes du site de dépôt électronique récemment lancé causent également une douleur supplémentaire aux contribuables.

« Le site Web de l’impôt sur le revenu, également connu sous le nom de portail de l’impôt sur le revenu, est un lien important entre le service des impôts sur le revenu et les contribuables du pays. Il facilite le dépôt des déclarations de revenus, différents formulaires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et également, l’exécution d’autres travaux relatifs aux évaluations fiscales telles que la fourniture de réponses aux avis, la vérification des demandes de statut de remboursement, la rectification, le règlement des griefs, le dépôt d’un appel devant la première autorité d’appel (ieCIT -Appel), représentation par vidéoconférence, etc. L’ancien site Web de l’impôt sur le revenu était simple mais efficace pour faciliter toutes les tâches susmentionnées. Cependant, le communiqué de presse CBDT vide du 20 mai 2021 a annoncé le lancement du nouveau portail de dépôt électronique 2.0 pour introduire une modernisation dans l’expérience du contribuable et la rendre plus interactive. Le communiqué de presse promettait une multitude de nouvelles fonctionnalités du nouveau portail de dépôt électronique qui rendraient l’expérience de dépôt électronique plus pratique et conviviale. Aux fins de la migration et de la transition de l’ancien portail de l’impôt sur le revenu vers le nouveau portail de dépôt électronique, une période d’interdiction a été annoncée du 1er juin 2021 au 6 juin 2021 au cours de laquelle aucun des sites ne serait disponible pour les contribuables », a déclaré le Dr. Suresh Surana, fondateur, RSM Inde.

« Les contribuables attendaient avec impatience le lancement du nouveau portail de dépôt électronique le 7 juin 2021 afin de pouvoir terminer leurs travaux fiscaux qui étaient en attente en raison de la période d’interdiction. Cependant, depuis son lancement, le nouveau portail de dépôt électronique a été sujet à de nombreux problèmes. De tels problèmes ont empêché les contribuables d’effectuer non seulement des travaux liés à la fiscalité, mais également toute transaction commerciale soumise à la conformité fiscale. Par exemple, avant d’effectuer un versement à l’étranger, les contribuables doivent obtenir un certificat sur le formulaire 15CB d’un comptable agréé certifiant l’applicabilité des dispositions relatives à la retenue d’impôt. Depuis le lancement du nouveau portail, les AC n’ont pu télécharger aucun certificat sur le portail. Cela a conduit à des limitations sur les envois de fonds étrangers. À titre de mesure temporaire, le ministère a assoupli l’exigence de télécharger le 15CB sur le site Web et a permis aux AC de remettre le formulaire 15CB manuel à leurs clients. Au lieu de revenir à un tel système manuel de formulaire 15CB, le ministère aurait pu autoriser les contribuables ou les représentants fiscaux à utiliser l’ancien site Web de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que le nouveau portail soit exempt de problèmes afin d’éviter des difficultés de la part des les contribuables pour la maintenance des données en ligne ainsi que des données manuelles pour ces dossiers de versement », a-t-il ajouté.

« Comme il est dans la phase de transition, il est prévu que le nouveau portail Web commencera progressivement à fonctionner efficacement et ajoutera certainement plus de valeur ajoutée et une expérience conviviale aux contribuables. Le Ministère a également organisé une rencontre le 22 juin 2021 pour discuter des difficultés rencontrées par les contribuables dans le nouveau portail avec Infosys (le vendeur et son équipe). D’autres parties prenantes, notamment des membres de l’ICAI, des auditeurs, des consultants et des contribuables, devraient également participer à l’interaction », a déclaré le Dr Surana.

Nouveau site de l’impôt sur le revenu : le lancement intempestif d’un site lourd et gourmand en données frustre les déclarants

Autoriser le dépôt sur l’ancien site

Donnant son avis sur le fait d’autoriser l’ancien site de dépôt électronique à déposer les RTI pour l’année d’imposition en cours (AY), CA Geetanshu Bhalla, directeur de The Virtual Compliance a déclaré : « Oui, le service des impôts devrait certainement permettre aux contribuables d’utiliser son ancien site Web pour tous les services d’impôt sur le revenu jusqu’à ce que son nouveau site Web ne soit pas prêt à fonctionner sans problèmes. ajoutant: “Cependant, la possibilité d’autoriser le dépôt d’ITR semble éloignée car les installations de dépôt d’ITR pour AY 2021-22 n’étaient pas activées même sur l’ancien site Web jusqu’à son existence ni tous les formulaires au nouveau format JSON ne sont encore émis.”

“En outre, un autre problème pourrait être que les données ITR pré-remplies ne peuvent pas encore être fournies aux contribuables car la date d’échéance de la fourniture des détails de l’impôt sur le revenu, y compris le revenu, le TDS et les détails des transactions spécifiées par la personne spécifiée n’a pas encore été transmise. Le dépôt d’un RTI sans ces détails n’est pas conseillé aux contribuables, à moins que des circonstances extraordinaires ne le justifient », a déclaré Bhalla.

“Le département devrait permettre aux cessionnaires de déposer leur RTI via., un mode alternatif afin qu’ils obtiennent leur certificat de non-objection pour quitter l’Inde en toute transparence”, a-t-il ajouté.

Donnez plus de temps au nouveau site

Cependant, exprimant sa confiance que les problèmes sur le nouveau site seraient bientôt supprimés, Gopal Bohra, partenaire, NA Shah Associates a déclaré: «Le nouveau site Web était censé être pleinement opérationnel d’ici le 7 juin 2021, mais il pose toujours des problèmes de démarrage à les contribuables en accédant au site Web. Compte tenu de la vaste base de contribuables en Inde, la transition du portail existant vers le nouveau aurait dû être effectuée étape par étape au lieu d’une refonte complète en une seule fois. Il serait approprié que la CBDT gère l’ancien portail de dépôt électronique parallèlement au nouveau afin que les bogues techniques du nouveau site Web puissent être corrigés en fonction des commentaires et garantirait également que les contribuables du pays ne soient pas incommodés. Espérons que grâce à la réunion entre le ministère des Finances et l’équipe d’Infosys le 22 juin 2021, les problèmes seront résolus sur la base des commentaires de diverses parties prenantes à cet égard.

Essayez le mode hors ligne

Offrant une alternative pour contourner les problèmes sur le nouveau site de dépôt électronique, Niraj Bora, fondateur de Surmount Business Advisors Private Limited, a déclaré : « Comme nous savons que le nouveau portail de dépôt électronique a été lancé le 7 juin 2021, où de nombreux utilisateurs sont face à des problèmes lors du dépôt des déclarations de revenus en raison de bogues non résolus. Cependant, cette fois, le gouvernement a également lancé le mode hors ligne, dans lequel les utilisateurs peuvent facilement remplir toutes les données requises et les vérifier via le portail. Ainsi, pour le moment, les utilisateurs peuvent explorer le mode susmentionné s’ils sont confrontés à des problèmes techniques dus au portail nouvellement lancé. Je tiens à mentionner que ce mode hors ligne est également très rapide et convivial.

« Par conséquent, à mon avis, il ne sert à rien de continuer l’ancien portail de dépôt électronique avec le nouveau site Web pour le dépôt électronique. Le département est en train de résoudre le même problème et le portail serait disponible sans aucun bogue au plus tôt. De plus, le délai de dépôt des déclarations pour AY 2020-21 a déjà été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pour déposer des déclarations via un utilitaire hors ligne, les utilisateurs doivent télécharger Common Offline Utility (Desktop Utility ITR 1 – 4) à partir de la section de téléchargement du nouveau site de dépôt électronique.

