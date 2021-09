Des problèmes techniques affligent le brunch du dimanche ⋆ .

Les téléspectateurs du brunch du dimanche se sont plaints de perturbations (Photo: Channel 4)

Channel 4 continue de faire face à des perturbations de sa production, le brunch du dimanche étant la dernière émission touchée.

Le diffuseur a signalé pour la première fois des problèmes samedi soir et a cessé de diffuser, des téléspectateurs confus voyant l’écran d’attente pendant 25 minutes avant que la sortie normale ne reprenne. Quelques instants plus tard, la chaîne aurait de nouveau gelé.

Et il semble que les problèmes n’aient pas encore été complètement résolus, les téléspectateurs du brunch du dimanche se plaignant de problèmes de qualité d’image et de son, ainsi que de la coupure de l’émission à la mi-interview.

Le compte Twitter officiel de Sunday Brunch a reconnu les problèmes en écrivant : ” Les téléspectateurs sur @ Channel4 @ all4 et d’autres plateformes ont peut-être remarqué que nous rencontrons quelques problèmes techniques ce matin. Les gens travaillent très dur dans les coulisses pour les réparer !’

Channel 4 a ajouté: «Nous continuons à subir des perturbations de nos services en raison de problèmes techniques. Nous travaillons dur pour reprendre nos services normaux et apprécions votre compréhension et votre patience continues.

La chaîne a d’abord annoncé les problèmes techniques à 19 heures samedi soir.

“Channel 4 et More 4 sont actuellement hors diffusion en raison d’un problème technique”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

“Nous travaillons pour les restaurer le plus rapidement possible.”

Nous continuons de subir des interruptions de nos services en raison de problèmes techniques. Nous travaillons dur pour reprendre nos services normaux et apprécions votre compréhension continue et votre patience. – Canal 4 (@Channel4) 26 septembre 2021

Un article ultérieur, publié à 23h39, a ajouté: «Nous sommes désolés pour la perturbation continue de votre visionnage ce soir. Nous faisons tout notre possible pour que nos services reviennent à la normale le plus rapidement possible.

Channel 5 a également été confronté à des problèmes techniques et a cessé ses antennes samedi.

Certains téléspectateurs ont déclaré qu’ils n’avaient vu qu’un message sur la chaîne qui disait: “Nous nous excusons pour l’interruption. Nous serons de retour avec vous dès que possible.

Red Bee Media, qui gère les services de diffusion pour les chaînes 4 et 5, a déclaré que la perturbation était due à une ” activation des systèmes d’extinction d’incendie ” samedi soir.

Un porte-parole a déclaré: «Nous confirmons que tout le personnel de notre centre de diffusion dans l’ouest de Londres a été évacué en toute sécurité après l’activation des systèmes d’extinction d’incendie.

«À la suite de cet incident et des mesures de sécurité automatiques mises en place à l’époque, plusieurs services provenant du centre de diffusion ont été perturbés.

«Les pompiers de Londres se sont rendus sur les lieux et une fois qu’ils ont déterminé que le bâtiment est sûr, les gens ont été autorisés à y retourner.

“Nous continuons à travailler pour restaurer tous les services et remédier aux problèmes causés par cet incident.”

