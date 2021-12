Des processeurs sous le nanomètre ? Peut-être bientôt une réalité

12/12/2021 à 12:00 CET

IBM et Samsung prétendre avoir réalisé une percée dans la conception des semi-conducteurs. Le premier jour de la conférence IEDM (International Electron Devices Meeting) à San Francisco, les deux sociétés a dévoilé un nouveau design pour empiler des transistors verticalement sur une puce. De nos jours, avec l’existence des processeurs de courant et des SoC, les transistors sont posés à plat sur la surface du silicium puis le courant électrique circule d’un côté à l’autre. Au contraire, transistors à effet de champ à transport vertical (VTFET) sont placés perpendiculairement les uns aux autres et le courant circule verticalement.

Selon IBM et Samsung, cette conception présente deux avantages. Premier, leur permettra de contourner de nombreuses limitations de performances pour étendre la loi de Moore au-delà du seuil de 1 nanomètre. Plus important encore, la conception entraîne moins de gaspillage d’énergie grâce à un flux de courant accru. Ils estiment que le VTFET mènera aux processeurs qui sont deux fois plus rapides et consomment 85 % moins d’énergie que les puces conçues avec des transistors FinFET. IBM et Samsung affirment que le processus pourrait un jour permettre aux téléphones de fonctionner pendant une semaine complète avec une seule charge. Ils disent que cela pourrait également rendre certaines tâches énergivores, y compris l’extraction de crypto, plus efficaces et donc moins impactantes sur l’environnement.

IBM et Samsung n’ont pas dit quand ils envisagent de commercialiser le design. Ce ne sont pas les seules entreprises à essayer de franchir la barrière du nanomètre. En juillet, Intel a annoncé son intention de finaliser la conception de la puce à l’échelle de l’angström d’ici 2024.