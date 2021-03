Des produits de beauté pour transformer votre routine de soins de la peau pour le printemps

C’est la saison de la transition de vos soins de la peau! Alors que l’hiver est passé à enduire des crèmes riches et épaisses, à lutter contre les lèvres qui s’écaillent et à tremper votre visage autant d’humidité que possible, le changement est à l’horizon.

Le temps est sur le point de commencer à chauffer, ce qui signifie qu’il est temps de donner à vos soins un petit nettoyage de printemps – si vous voulez. Il est essentiel de rechercher des hydratants légers qui n’obstrueront pas les pores (ou ne causeront pas de boutons embêtants!), Des brouillards pour donner à votre peau un coup de pouce à la mi-journée et, bien sûr, un écran solaire pour protéger et se défendre des effets néfastes les rayons UVA et UVB du soleil.

Nous savons qu’il peut être difficile de parcourir les magasins ou de rechercher en ligne des soins de la peau au printemps, alors Stylish est là pour vous aider à rationaliser le processus. Nous distribuons nos produits préférés à intégrer dans notre routine beauté lorsque le soleil commence à briller.

L’échange de soins de la peau le plus important à faire cette saison? Crème solaire! Notre produit préféré est l’EltaMD UV Sheer Broad Spectrum SPF 50+. Il a une formule ultra légère qui est soyeuse et douce sur la peau, ne laisse pas de trace blanche derrière et offre une protection contre le soleil. Bien que nous vous recommandons d’appliquer votre FPS toute l’année et même lorsque vous restez à l’intérieur, c’est encore plus important lorsque vous êtes à l’extérieur et que vous absorbez un peu de vitamine D.

Vous cherchez un peu d’éclat? Ajoutez le Sérum Resurfing Drunk Elephant Protini Powerpeptide à votre gamme! Le sérum à base d’acide lactique améliorera l’apparence des pores dilatés et éliminera les cellules mortes, tandis que les peptides agissent en repulpant votre peau pour qu’elle paraisse fraîche et hydratée.

Pour une présentation complète d’une routine de soins de la peau printanière approuvée par l’éditeur, continuez à faire défiler. Du nettoyant rafraîchissant à la crème hydratante qui donne de l’éclat, nous décomposons les produits que vous devriez ajouter à votre panier!