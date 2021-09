Des produits essentiels et presque magiques pour nettoyer votre voiture : ce sont les meilleurs | La vie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Votre voiture mérite d’être propre et organisée. Ces produits que vous pouvez acheter en solde sont les indispensables que vous devriez avoir dans votre trousse.

Après un voyage, une fois toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois, il est temps de nettoyer votre voiture. Ce n’est pas seulement un bon moyen de le garder en bon état, le nettoyage est nécessaire pour un espace clos comme une voiture et pour améliorer la santé de la peinture extérieure.

Si vous voulez garder votre voiture toujours propre, rien de tel que de la garder le plus propre possible au quotidien, éviter que les éléments extérieurs ne s’accumulent et surtout lui donner de l’amour avec de bons produits.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si vous aimez passer vos week-ends à prendre soin de votre voiture ou si vous souhaitez simplement garder votre véhicule en bon état, nous vous recommandons certains des meilleurs produits que vous devriez toujours avoir dans votre kit de nettoyage, même dans le coffre.

Si vous voulez que votre voiture soit toujours comme neuve pour qu’elle dure plus longtemps, ces produits vous intéressent beaucoup.

Serviettes en microfibre

Serviette microfibre WorkPro à 9,99 € sur Amazon

Les serviettes en microfibre sont les meilleurs produits pour nettoyer l’extérieur de votre véhicule car elles sont douces et durables.

Evitez d’utiliser de vieux chiffons ou des morceaux de chemises d’une époque révolue, s’il y a des serviettes en microfibre c’est pour quelque chose et vous pouvez aussi les utiliser à sec ou avec un produit humide, voire avec un produit gel nettoyant.

Nous recommandons ceci Ensemble de 3 serviettes en microfibre WorkPro car ils coûtent moins de 10 euros et sont durables et doux, parfaits pour l’extérieur et l’intérieur de la voiture.

Vous avez également une option moins chère comme ces chiffons en microfibre AmazonBasics (12 unités) pour moins de 8 euros.

Nettoyant tableau de bord

Nettoyant tableau de bord Maddox 500ml pour 8,95 €

Toutes les voitures n’utilisent pas les mêmes matériaux et finitions sur le tableau de bord, alors choisissez-en une qui convient à chaque matériau. Mais en général, si votre tableau de bord est en plastique ou en caoutchouc, cela Nettoyant Maddox ce sera parfait.

Nettoyez et protégez l’intérieur de votre voiture et il enlèvera tout type de saleté. Il a un effet satiné et peu brillant.

Vous pouvez trouver un flacon diffuseur de 500 ml sur Amazon pour moins de 9 euros.

azurant de peinture

KITAUTOS KP2 lustrant pour le corps à 20,41 €

Si vous voulez garder la peinture de la voiture en parfait état ou peut-être qu’elle est déjà hors d’usage, vous aurez besoin d’un polissage et d’un polissage de peintures.

est KitKitAutos C’est une bonne option car il a deux produits, un cutter et un polish. Il dispose d’abrasifs contrôlés à usage professionnel.

Il est également livré avec 3 applicateurs que vous pouvez connecter à une polisseuse ou à une perceuse à basse vitesse pour appliquer les deux composés.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 20,41 euros.

Kit de restauration de phare

Kit restauration phare ZCENTER à 15,99 €

La visibilité de vos phares est un détail important dans votre voiture et lorsqu’ils sont jaunis ou que la transparence a disparu, c’est un problème que vous devez résoudre.

Cela peut être réparé avec un simple kit de restauration de phare comme ce Zcenter qui ne vous coûtera que 15,99 euros.

Il a 14 pièces pour que tout le monde puisse suivre les instructions et que leurs phares passent d’une couleur jaunâtre due aux éléments, à une couleur transparente comme s’il était totalement nouveau.

Aspirateur de voiture à main

Aspirateur de voiture à main Aokbon pour 32,29 €

C’est peut-être le produit dont vous aurez le plus besoin dans votre voiture. C’est un aspirateur à main sans fil que vous pouvez utiliser dans votre voiture pour ramasser toute la saleté de la rue qui se retrouve sur les tapis de sol et parfois sur les tissus d’ameublement.

Cet aspirateur de voiture 120W Aokbon est en vente pour un peu plus de 32 euros sur Amazon et fait partie des best-sellers.

Il dispose d’une batterie de 2 000 mAh qui lui permet d’être utilisé pendant environ 25 minutes, ainsi que d’un éclairage avant pour nettoyer lorsqu’il n’y a pas de lumière et de divers accessoires et filtres pour un meilleur nettoyage.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ces produits sont disponibles sur Amazon et sont soit très bon marché, soit en solde. La plupart d’entre vous peuvent les obtenir avec la livraison gratuite, mais si vous en avez besoin de toute urgence, vous devez les acheter en vous inscrivant à Amazon Prime.

Vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours et vous pourrez vous désinscrire quand vous le souhaitez en n’ayant aucun type de permanence.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.