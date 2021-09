Des produits phares abordables sans le nom Mi

Sinon, le 11T Lite 5G NE (pour donner son nom alambiqué) a la même fiche technique que le Mi 11 Lite 5G. Panneau OLED de 6,55 pouces à 90 Hz avec une résolution FHD+ ? Ouais. Une batterie de 4 250 mAh avec une charge filaire de 33 W ? En effet. Le même trio de caméras arrière télémacro principales 64MP, 8MP ultra-larges et 5MP ? Bien sûr. Il semble même identique à la version précédente.

Prix ​​de la série Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T Pro est évidemment le modèle le plus cher du lot, à partir de 649 € (~ 768 $) pour la variante 8 Go/128 Go, 699 € (~ 827 $) pour le modèle 8 Go/256 Go et 749 € (~ 886 $) pour l’option 12 Go/256 Go. Vous voulez quelque chose d’un peu moins cher ? Ensuite, le 11T standard commence à 499 € (~ 590 $) pour le modèle 8 Go/128 Go et à 549 € (~ 649 $) pour la variante 8 Go/256 Go.