Des programmes bien connus avec plus de 20 ans que vous ne connaissiez pas qui continuent de fonctionner sous Windows 10 | La technologie

La technologie est une industrie très perfide, dès que vous êtes au sommet du monde, un nouveau programme est présenté qui vous fait tomber dans l’oubli. Bon nombre des programmes informatiques les plus utilisés il y a des décennies ont disparu, mais d’autres tentent de résister en se réinventant.

Pour enregistrer et partager de la musique sur des CD, discuter avec des collègues, éditer des vidéos personnelles ou concevoir des illustrations. Jetez un œil au programmes que nous utilisions il y a 20 ans C’est un voyage dans le passé très instructif, qui nous rappelle à quel point les choses ont changé à cette époque.

Avec cette liste, nous pouvons revivre ces années où Internet est allé à pédales et où nous devions tout télécharger pour le sauvegarder sur des disquettes ou des CD car le nuage n’était qu’une masse de vapeur en suspension dans l’air. Ces années où l’industrie du divertissement et de l’art luttait contre le piratage en ligne.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut complètement le ruiner.

Vous n’en avez peut-être plus besoin, mais simplement par nostalgie pour retrouver un bon souvenir d’enfance et de jeunesse, cela vaut la peine de revoir ces programmes dont nous dépendions tant il y a 20 ans et sur lesquels on peut les dépoussiérer pour pouvoir les réutiliser, car ils sont encore vivants.

Certains se sont réinventés, tandis que d’autres persistent dans leur style plus classique. Vous vous en souvenez ?

Napster

Parler de musique sur Internet est désormais très courant, mais une partie de ce marché trouve son origine dans Napster, le premier grand service d’échange P2P qui a marqué le début du siècle. Créé en 1999, ce programme permettait de télécharger très facilement des fichiers MP3.

La musique était téléchargée depuis l’ordinateur et le service était décentralisé, il a été l’un des premiers à utiliser le protocole P2P. En quelques années, il a grandi comme de la mousse et Il a atteint 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Le succès de Napster résidait dans la possibilité d’obtenir la chanson que vous aimiez le plus, sans avoir à payer pour l’intégralité du disque sur lequel cette chanson était. Des services de streaming comme Spotify ont récupéré ce témoin, mais en évitant une grande partie de la controverse sur le piratage et la violation du droit d’auteur à laquelle Napster a toujours été confronté.

Avec l’arrivée du streaming, Napster a perdu de sa force, mais il avait déjà réussi à ouvrir la voie à de nombreux autres services comme eMule ou Limewire. Son fondateur, Sean Parker, après être devenu l’un des grands ennemis de l’industrie musicale, a changé de camp et s’est consacré à la création de technologies anti-piratage. Dans le même temps, Napster décide de se réinventer pour ne pas mourir et devient une plateforme de streaming fière d’être « 100% légale » et avec des applications pour Windows, iPhone et Android.

Winamp

Winamp est un symbole des années 2000, le programme avec lequel beaucoup écoutaient de la musique MP3 qu’ils enregistraient sur leur ordinateur. C’était le concurrent direct de Windows Media Player et les chansons sont venues de Napster, le combo parfait qui est entré dans l’histoire comme un souvenir.

C’était un programme facile à utiliser, avec lequel les utilisateurs pouvaient créer leurs propres listes de lecture et jouer avec l’égaliseur, voire changer les couleurs de l’interface. Désormais, tout nous est donné par les plateformes de streaming.

Pourtant, il a également résisté à l’épreuve du temps et est disponible pour les plus nostalgiques. Pendant des années, la seule nouvelle qui venait de ce joueur parlait du rachat de la société, jusqu’à ce que l’arrivée d’une nouvelle version soit annoncée. Winamp 5.8 était long à venir, mais est maintenant disponible sur le Web pour que tout le monde puisse le télécharger.

Même ils sont venus lancer une version Android en 2010 avec l’idée de se battre sur le marché de la musique en streaming. La tentative n’a pas fonctionné et Winamp attendait que les utilisateurs s’en souviennent dans sa version PC.

ICQ

Du monde du streaming, nous passons aux débuts des applications de messagerie, les chats qui ont fait leur chemin vers des applications comme WhatsApp et Telegram, pour être plus tard remplacés par ces nouveaux programmes. ICQ est toujours vivant, bien qu’en arrière-plan.

ICQ est apparu en 1996 et vous pouvez être fier d’être l’un des pionniers sur ce marché, vous pourriez même prétendre être le créateur de plusieurs des options que nous utilisons tant dans les applications de messagerie mobile d’aujourd’hui. Les discussions de groupe, les emojis et le blocage des contacts indésirables étaient déjà utilisés avant WhatsApp, bien que les plus jeunes ne s’en souviennent pas.

Comme les logiciels précédents, ICQ a essayé de se renouveler et de s’adapter aux temps nouveaux, mais sans succès d’alors. Vous pouvez le trouver disponible pour Windows, Linux, MacOS et Android ou iOS. Vous pouvez même utiliser la version Web.

Peindre

De tous les programmes de cette liste, Paint est l’un de ceux qui a le plus survécu au passage du temps et non pas parce qu’il a été modernisé, mais plutôt parce qu’il a réussi à conserver le même style original et à continuer à avoir le soutien de le public. Bien que le marché soit devenu beaucoup plus compétitif et riche grâce à des programmes comme Photoshop, Canvas, BuFunky ou Gimp, ce programme continue de souffrir et de rester fidèle à lui-même, ce qui est très difficile dans le monde numérique.

Introduit dans les années 1990 sous le nom Paintbrush sur Windows 1.0. Avec Windows 95, il a changé son nom actuel et est devenu le programme d’édition gratuite le plus populaire. Des personnes de tous âges passaient des heures à éditer des photographies, à faire des dessins ou des affiches pour présenter leurs travaux en classe. Et si le résultat a été un churro, ce n’est pas à cause du programme, puisqu’il a été démontré qu’il est suffisamment complet pour permettre de réaliser des œuvres aussi spectaculaires que celles de cet artiste de 90 ans.

En 2017, Microsoft a tenté d’abandonner Paint pour faire place à Paint 3D, mais l’opinion publique a convaincu l’entreprise de modifier ses plans et de conserver les deux programmes. L’une est la version classique avec presque le même design que depuis sa création, tandis que l’autre est plus axée sur l’édition 3D.

C’est ainsi que ce programme d’édition a été maintenu à ce jour, qui est toujours là pour quiconque en a besoin ou veut mettre ses compétences d’artiste à l’épreuve.

7zip

Nous avons maintenant un grand nombre de plateformes sur lesquelles stocker des fichiers dans le cloud et les partager avec d’autres personnes. La vitesse de connexion élevée favorise également le déplacement de documents volumineux sans nous coûter une après-midi d’attente.

Cependant, avant que cela ne soit impensable, la faible connexion et les systèmes de messagerie rendaient très difficile le transfert de gros fichiers sur Internet et les disquettes ou les clés USB n’étaient pas très volumineuses non plus. Dans cette situation, les programmes de compression de fichiers tels que 7zip sont devenus populaires, en concurrence avec des programmes tels que WinZip ou WinRar.

C’était un marché avec de nombreuses fluctuations dans lequel les différentes options gagnaient et perdaient des adeptes de temps en temps, luttant pour rester dans la position la plus élevée. La vérité est que 7zip était l’une des meilleures options.

Cette application pour décompresser les fichiers est open source, gratuit et efficace. Il peut toujours être téléchargé depuis leur site Web pour les appareils avec Windows 10 ou Linux.

Nero Burning ROM

Certains l’ont peut-être déjà effacé de leur mémoire, mais Nero est toujours l’entreprise qui veut tout couvrir. Nero AG était et continue d’être une société allemande de solutions informatiques qui a décidé de s’appeler Néron, l’empereur romain, et d’utiliser le Colisée en feu comme symbole, rappelant l’atrocité que ce leader a commise en incendiant la ville de Rome en 64 après JC. . , une décision marketing des plus bizarres.

Indépendamment de l’humour de ses fondateurs, la société a organisé d’innombrables spectacles au fil des ans. L’un des plus connus est Nero Burning ROM, sorti en 1997 et qui est toujours disponible dans le Microsoft Store.

Nero Burning ROM était une référence à l’époque pour graver des CD et des DVD. Le temps a banni les disques durs des ordinateurs, mais cela n’a pas arrêté cette marque qui est venue présenter des programmes de montage vidéo, des systèmes de sauvegarde, des outils de partage de fichiers entre différents appareils.

La liste des applications et programmes pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs est longue et ils sont toujours là, attendant que nous les téléchargions et retournions à parier sur eux pour tout système ou solution dont nous avons besoin dans notre équipe.