Des projets de blockchain qui se soucient – et comment les soutenir ⋆ Crypto nouveaux médias

Dix années mouvementées se sont écoulées depuis que le monde a vu le premier Bitcoin, la monnaie numérique la plus réussie. Cependant, les fondements de la blockchain populaire ont été posés dès 1991.

Depuis lors, de nombreux projets de blockchain ont vu le jour, dont beaucoup ont été largement adoptés par les particuliers, les entreprises, les sociétés multinationales et, plus récemment, les pays.

Vous trouverez ci-dessous quelques projets de blockchain notables qui ont eu des impacts massifs dans le monde réel :

Domaine : Puissance

Projet : LO3 Énergie

Les fournisseurs d’énergie recherchent des alternatives viables à mesure que l’énergie durable devient plus prédominante. D’autre part, les consommateurs recherchent également des systèmes plus conviviaux. Pando permet aux entreprises énergétiques et aux détaillants de présenter une nouvelle innovation énergétique afin que les fournisseurs des zones locales puissent répondre aux demandes énergétiques à petite et à grande échelle.

Le Pando de LO3 Energy est un centre commercial co-marqué destiné à vous associer avec vos clients et vos clients sur leurs territoires. Il s’appuie sur la technologie blockchain pour garantir la sécurité des informations individuelles et des cadres. Il intègre également en toute sécurité des programmes tiers tels que le cadre de charge et les gadgets énergétiques pour contrôler votre centre commercial et optimiser l’expérience de votre client.

Domaine : Santé

Projet : e-santé estonienne

La Fondation estonienne eHealth utilise l’innovation Oracle pour mesurer et stocker les dossiers des patients. La blockchain KSI de Guardtime sera intégrée à la base d’informations Oracle, la rendant sécurisée, directe et vérifiable. Il sera également équipé pour gérer l’administration, les cadres électroniques et le cycle de vie des dossiers des patients.

Les dossiers électroniques des patients constituent un segment fondamental de ces administrations. En incorporant l’innovation blockchain de Guardtime, il devient concevable de fournir une piste d’examen de la qualité juridique gratuite pour le cycle de vie de ces dossiers de patients, ce qui empêche toute personne malveillante de brouiller les pistes s’il accède à ces dossiers.

Des systèmes qui intègrent la blockchain KSI aux bases d’informations Oracle existantes, la rendant sécurisée, directe et auditable. Il sera également équipé pour gérer l’administration, les cadres électroniques et le cycle de vie des dossiers des patients.

Domaine : Voyage

Projet : Webjet

Site Web australien de réservation de voyages, Webjet a déclaré l’extension de son système d’enregistrement basé sur la blockchain, Rezchain, consentant à des accords avec quatre marques de voyage mondiales pour la « blockchain en tant que service ».

Webjet encourage cette solution depuis plus de deux ans, entrant dans sa fondation blockchain de « quatrième ère » pour aider Rezchain Smart Contracts.

Comme indiqué par l’organisation, Rezchain permet aux organisations du secteur de la gestion hôtelière de partager des informations «en chaîne» pour traiter progressivement les enregistrements à payer et les informations à recevoir.

Webjet est un pionnier dans la génération de l’intérêt des entreprises pour la blockchain en tant que service. Il prévoit également que les grandes organisations contribueront à la puissance de traitement et géreront leurs hubs miniers à long terme.

Domaine : Éducation

Projet : Fondation XYO

La fondation XYO s’efforce de développer l’éducation, la recherche et la croissance du protocole XYO afin de créer une organisation de zone géospatiale axée sur la motivation.

Pour faire avancer la vision de la Fondation XYO, nous recevrons des dons des membres de la communauté en monnaie fiduciaire et numérique, y compris notre jeton communautaire ERC20, XYO. Bien que la méthode préférée soit XY – The Persistent Company – en tant que projet open source et sans avantage, toute personne souhaitant contribuer est heureusement accueillie.

Domaine : Villes intelligentes

Projet : Réseau calcaire

Une ville doit d’abord construire un système performant et autonome pour être perçue comme futuriste. Cela commence par avoir un environnement informatisé qui permet des systèmes de traitement de l’information en continu. Le résultat est une ville fonctionnelle avec une création d’énergie optimisée, une sécurité améliorée utilisant la technologie blockchain en circulation et un progrès humain métropolitain qui est compétent et efficace.

En tant que technologues pionniers, les initiateurs ont créé Limestone Network avec la vision de révolutionner l’industrie de la gestion immobilière pour atteindre son plein potentiel.

Ils y sont parvenus en coordonnant la technologie blockchain aux ressources terrestres réelles. Par la suite, un réseau informatisé qui interface les communautés urbaines métropolitaines dans la vie quotidienne des occupants qui échangeait régulièrement des données dans les coulisses pour apporter confort, productivité et améliorer la sécurité de leurs activités et de leur vie quotidienne.

Domaine : Paiements intelligents

Projet : DXB

DXB est l’un des nouveaux projets basés sur des jetons qui a choisi BSC pour étendre ses passerelles de paiement, ses échanges décentralisés et ses plans d’affaires.

Le projet utilise les derniers développements en matière d’évolutivité, de transferts inter-chaînes et de communication asynchrone hors chaîne pour étendre les dernières tendances dans les cas d’utilisation d’actifs numériques.

Conclusion

Certains projets sont dédiés à la fourniture de services humanitaires aux particuliers, aux entreprises et aux communautés. Les membres de la communauté peuvent apporter leur soutien à ces projets en aidant à propager leur message sur les réseaux sociaux et en personne. De plus, offrir de l’aide ou de la gratitude en contactant ces projets directement par e-mail pourrait également aider à augmenter la motivation et le moral.

Les membres de la communauté jouent également un rôle important, et sans vous, les équipes de développement ne peuvent pas réaliser leurs rêves.