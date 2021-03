Des projets de loi publics sur le haut débit en duel font leur chemin à l’Assemblée législative de l’État de Washington

(Illustration photo . / Canva Pro)

Deux projets de loi qui permettraient aux gouvernements locaux d’exploiter des réseaux à large bande de détail avancent à l’Assemblée législative de l’État de Washington. Les législateurs ont prédit jeudi qu’ils seraient combinés en un seul projet de loi avant la fin de la session.

«Nous avons déjà vu cela se produire alors que nous arrivons à la fin d’une séance», a déclaré le sénateur Tim Sheldon (D-Potlatch). «J’espère que nous pourrons rassembler ces deux éléments et faire en sorte que cela fonctionne pour tous les habitants de Washington.»

Jeudi, le Comité sénatorial de l’environnement, de l’énergie et de la technologie a approuvé le projet de loi 1336 de la Chambre par 7 voix contre 3 (avec deux abstentions et deux membres absents). Le projet de loi, dont le parrain initial est le représentant Drew Hanson (D-Bainbridge Island), est maintenant soumis au Sénat pour examen.

Et vendredi, le Comité du développement communautaire et économique de la Chambre des représentants doit se prononcer sur le projet de loi no 5383 du Sénat, parrainé par la sénatrice Lisa Wellman (D-Mercer Island). Mettre à jour: Le SB 5383 a été adopté vendredi par un vote 7-6 le long des lignes de parti, et ira à la Chambre plénière.

En 2021, le haut débit est ce que l’eau, l’électricité, les téléphones étaient au siècle dernier. Nous devons nous assurer que tout le monde est connecté.

Selon les règles de l’Assemblée législative, le vendredi est le dernier jour où les comités recommandent des projets de loi à la Chambre plénière et au Sénat pour examen.

La loi actuelle de l’État permet aux districts de services publics et aux districts portuaires de construire des réseaux à large bande et de fournir un service Internet de gros aux entreprises de télécommunications privées, qui fournissent une connectivité de détail aux maisons, aux écoles et aux entreprises. Il est interdit aux agences publiques de fournir un service direct aux clients.

Les deux projets de loi se ressemblent en ce sens qu’ils donneraient aux petites villes, aux gouvernements de comté, aux services publics et aux districts portuaires le pouvoir d’offrir un service à large bande de détail directement aux résidents. En vertu de la loi actuelle, seule une poignée de villes – y compris Seattle et Spokane – peuvent le faire.

Le projet de loi du Sénat obligerait les gouvernements locaux à concentrer leurs efforts sur l’extension du service Internet à large bande dans les zones qui ne sont actuellement pas desservies, tandis que le projet de loi de la Chambre permettrait aux gouvernements locaux de concurrencer plus directement les fournisseurs privés qui sont déjà là.

Le vote du comité sénatorial sur le projet de loi de la Chambre est tombé dans le sens des partis, tous les républicains ayant voté non, affirmant que les agences gouvernementales avaient tort de concurrencer les entreprises privées.

«La préoccupation de beaucoup de gens est presque la nationalisation d’un groupe industriel ici», a déclaré le sénateur Doug Ericksen (R-Ferndale).

Si les agences gouvernementales doivent fournir ces services, ils devraient être limités aux zones qui n’ont actuellement pas d’accès Internet, a déclaré la sénatrice Shelly Short (R-Addy). «Je ne pense pas que ce projet de loi aide du tout à desservir les zones non desservies», a-t-elle déclaré.

Et une poignée de démocrates ont également déclaré qu’ils étaient préoccupés par le projet de loi de la Chambre et qu’ils préféraient l’approche du projet de loi du Sénat qui cible les zones non desservies.

«Il y a de nombreuses communautés où les gens ont quelque chose et puis il y a beaucoup de communautés qui n’ont absolument rien et ce sont les gens dont nous devons nous occuper avant tout», a déclaré la sénatrice Mona Das (D-Covington). «Nous devons prendre soin des communautés qui n’ont pas du tout de haut débit.»

Mais la majorité a cité des témoignages entendus par le comité lors d’une audience publique le 11 mars, au cours de laquelle des éducateurs et des étudiants ruraux ont parlé de leur incapacité à se connecter aux cours en ligne que leurs écoles offraient pendant la pandémie. Les dirigeants communautaires ont déclaré que le manque d’Internet de qualité entravait leurs efforts pour attirer de nouvelles entreprises et des emplois dans les petites villes, et les dirigeants de la santé ont déclaré que le manque de haut débit local fiable crée des problèmes et entrave l’accès aux services de télésanté.

Plusieurs orateurs ont noté que les entreprises de télécommunications du secteur privé ont eu des décennies pour développer leurs réseaux, et si elles ne sont pas disposées à étendre un service Internet de qualité aux communautés rurales, l’État devrait laisser les gouvernements locaux le faire.

«Il ne suffit pas que le secteur privé serve certaines régions de l’État», a déclaré le représentant Noel Frame (D-Seattle), alors qu’elle votait en faveur du projet de loi du Sénat. «Cela ne se complique pas et ils ne le feront jamais.»

«Si une entité privée ne peut pas être trouvée pour fournir l’infrastructure nécessaire, il est logique qu’une agence publique en assume les coûts», a déclaré le 11 mars Mitchell Harper, un natif du comté de Spokane qui travaille dans le domaine de la cybersécurité.

C’est pourquoi le sénateur Marko Liias (D-Everett) a déclaré qu’il soutiendrait le projet de loi de la Chambre, même s’il préfère la version du Sénat.

«En 2021, le haut débit est ce que l’eau, l’électricité, les téléphones étaient au siècle dernier», a déclaré Liias. «Nous devons nous assurer que tout le monde est connecté.»