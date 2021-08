Des projets énergétiques d’une valeur de Rs 1,6 crore lakh prêts à être monétisés

L’objectif comprend le crore de Rs 7 700 déjà levé grâce à l’introduction en bourse de PGInvIT en mai.

Le gouvernement a identifié des projets d’une valeur supérieure à 1,6 million de roupies lakh dans le secteur de l’énergie comme des actifs potentiels à monétiser d’ici l’exercice 25.

Pour la première fois, des centrales hydroélectriques d’environ 3 500 mégawatts (MW) et des projets d’énergie solaire et éolienne d’environ 2 500 MW appartenant à des sociétés du gouvernement central ont été identifiés pour la monétisation et devraient rapporter environ 39 832 crores de roupies.

Le programme de monétisation des actifs annoncé dans le budget FY22 avait déjà inclus les oléoducs et gazoducs de GAIL, Indian Oil Corporation (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) et les lignes de transport d’électricité de Power Grid Corporation of India (PGCIL) dans la liste des actifs à offrir au secteur privé.

Le gouvernement s’attend à augmenter Rs 24 462 crore grâce à la monétisation de 8 154 km de gazoducs d’ici l’exercice 25 via InvIT. Sur ce total, les pipelines longeant 7 928 km sont opérationnels, et le reste devrait devenir opérationnel au cours de la période cible. L’oléoduc Dabhol-Bengaluru de 1 414 km de GAIL et l’oléoduc Dahej-Uran-Panvel-Dabhol de 815 km ont été identifiés pour la monétisation au cours de l’exercice 22. Jusqu’à 160 projets d’extraction de charbon devraient rapporter 28 747 crores de roupies grâce à la monétisation des actifs d’ici l’exercice 25.

Des pipelines de produits pétroliers et de GPL le long de 3 930 km de sociétés de commercialisation de pétrole gérées par l’État ont été identifiés pour la monétisation afin d’atteindre 22 503 crores de roupies d’ici l’exercice 25. Les lignes comprennent le pipeline de GPL Mangalore-Hassan de HPCL, qui sera monétisé au cours de l’exercice 23. Deux usines de production d’hydrogène à la raffinerie d’IOCL au Gujarat sont également en cours de monétisation avec une valeur estimée de Rs 1 200 crore.

Les autres catégories d’actifs d’IOCL comprennent les usines de traitement des effluents, les unités de récupération du soufre et les systèmes de récupération des gaz de torche d’une valeur estimée à environ Rs 10 000 crore. Aucun des actifs de BPCL n’a été mentionné dans la liste des projets à monétiser.

PGCIL a déjà monétisé cinq actifs de transmission via l'introduction en bourse de POWERGRID Infrastructure Investment Trust (PGInvIT), marquant la première fois qu'un bloc d'alimentation dans le secteur de l'électricité monétise ses actifs via le modèle InvIT. Pour FY22-25, environ 28 608 ckm des actifs de transmission de PGCIL, constituant environ 17% de la base d'actifs totale de la société, ont été envisagés pour la monétisation à une valeur attendue de Rs 45 200 crore.