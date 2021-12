Des propositions d’investissement d’une valeur de 121 milliards de dollars en préparation

L’Inde a signalé un afflux record d’IDE de 82 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 malgré la pandémie. Les entrées d’IDE au cours des sept derniers exercices (2014-21) se sont élevées à 440 milliards de dollars, soit environ 58 % du total des entrées d’IDE au cours des 21 derniers exercices.

Pas moins de 863 propositions impliquant un investissement total de 121 milliards de dollars sont en cours d’examen par les cellules de développement de projets (PDC) de divers ministères, a annoncé jeudi le ministère du Commerce et de l’Industrie.

Ces propositions comprennent 272 propositions « hautement probables » (plus de 90 % de probabilité de réalisation) avec des investissements envisagés de 41 milliards de dollars ; 279 propositions « modérément probables » (probabilité de 51 à 90 %) avec des investissements potentiels de 69 milliards de dollars ; et des projets à long terme (probabilité inférieure à 50%) impliquant 11 milliards de dollars d’investissements, a-t-il déclaré. Des PDC ont été mis en place par le gouvernement dans 29 ministères.

Les investissements restent essentiels à la reprise économique du pays, car la consommation privée a été durement touchée par les pertes de revenus au lendemain de la pandémie. La formation brute de capital fixe a augmenté de 11 % au cours du trimestre de septembre, bien qu’aidée par une base favorable (elle était de -8,6 % un an auparavant). Plus tôt ce mois-ci, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a déclaré à FE que l’investissement privé s’accélère et connaîtrait une poussée une fois que les incertitudes induites par la pandémie se seraient dissipées.

Le ministère du Commerce et de l’Industrie a déclaré que le nombre élevé de propositions d’investissement, associé à des afflux soutenus d’investissements directs étrangers record ces dernières années, est l’aboutissement de plusieurs politiques favorables aux investisseurs adoptées par le gouvernement. Il s’agit notamment d’une réduction du taux d’imposition des sociétés, d’un allégement des problèmes de liquidité des NBFC et des banques, d’une amélioration de la facilité de faire des affaires et des réformes des politiques d’IDE, d’une réduction du fardeau de la conformité et des programmes d’incitation liés à la production.

Pour faciliter les investissements, des mesures telles que la banque indienne des terres industrielles, le système d’évaluation des parcs industriels, le lancement en douceur du système national de guichet unique, ainsi que le pipeline national d’infrastructure et le pipeline national de monétisation ont également été mis en place, a indiqué le ministère.

