Des propulseurs russes inclinent à nouveau accidentellement la Station spatiale internationale

Les propulseurs russes ont accidentellement nommé la Station spatiale internationale (ISS) pour la deuxième fois cette année.

Le Soyouz MS-18 devait ramener un petit équipage sur Terre tôt dimanche matin. Au cours d’un test de pré-départ prévu vers 5 h 02 HAE, les propulseurs ont continué à tirer au-delà de la fin du test, entraînant une « perte de contrôle d’attitude ».

« En 30 minutes, les contrôleurs de vol ont repris le contrôle d’attitude de la station spatiale, qui est désormais dans une configuration stable », ont écrit des responsables de la NASA. « L’équipage était éveillé au moment de l’événement et n’était pas en danger. »

Le laboratoire s’est brièvement écarté de son orientation standard de 57 degrés, selon SPACE.com. Selon le directeur de vol de la NASA, Timothy Creamer, les moteurs se sont éteints d’eux-mêmes, probablement à cause des moteurs à court de propulseur.

La cause de l’activité déviante du moteur reste inconnue. La NASA et l’agence spatiale fédérale russe, Roscosmos, ont ouvert une enquête conjointe sur l’incident.

Le petit équipage qui devait rentrer chez lui dimanche comprenait le cosmonaute Oleg Novitskiy, le réalisateur Klim Shipenko et l’acteur Yulia Presild. Le départ se déroulera comme prévu.

Un incident similaire s’est produit le 29 juillet, lorsque les propulseurs d’un module russe nouvellement arrivé ont commencé à tirer et ont fait pivoter le laboratoire d’environ 540 degrés. Les responsables ont affirmé que l’incident précédent était dû à un problème logiciel.

« L’équipage n’a jamais été en danger », a par la suite tweeté la NASA à propos de l’événement.

La station spatiale est actuellement exploitée par les astronautes de la NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough et Megan McArthur ; Oleg Novitsky et Piotr Dubrov de la société spatiale russe Roscosmos ; L’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet.

Michael Ruiz de Fox News a contribué à ce rapport.