Des protestations mondiales éclatent contre les tentatives tyranniques de forcer le verrouillage, Vaxx ⋆ 10z viral

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays occidentaux la semaine dernière, alors que des milliers de citoyens en Australie, en France, en Italie et au Royaume-Uni sont descendus dans la rue pour repousser les blocages imposés par le gouvernement et les passeports vaccinaux COVID-19.

Australie

Dans la plus grande ville du pays, Sydney, les manifestants ont exprimé leur opposition aux nouvelles restrictions de verrouillage mises en œuvre par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Selon le Daily Caller, la ville a déjà été soumise à un verrouillage de quatre semaines.

À la suite de 111 cas nouvellement confirmés et du décès d’un homme dans les années 80, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a émis une ordonnance de séjour prolongé à domicile pour les régions de Fairfield, Canterbury-Bankstown et Liverpool, exigeant que les résidents ne puissent pas quitter leur local. zones gouvernementales jusqu’au 30 juillet. En outre, l’arrêté appelle à des restrictions sur les entreprises et les chantiers de construction, tout en désignant également quels citoyens sont autorisés à quitter leur domicile et pour quelles raisons.

#Australie | Des milliers de personnes ont manifesté contre le verrouillage à Sydney, exigeant la fin du verrouillage de la ville, qui entre dans sa cinquième semaine. Les manifestations sont devenues violentes lorsque les manifestants ont jeté des plantes en pot et des bouteilles d’eau sur les bureaux de police@alysonle vous en dit plus pic.twitter.com/I8NzGJzkKh – WION (@WIONews) 24 juillet 2021

Selon le Daily Caller, “Pendant les manifestations, de nombreuses personnes ont été entendues scander” liberté “et des pancartes avec des phrases telles que” démasquez la vérité “et” pas de vaccins forcés, pas de passeports vax ” ont été vues parmi la foule. Des violences ont également éclaté lorsque les manifestants se sont affrontés avec des policiers qui ont tenté de dissoudre les manifestations. »

La police de Sydney a arrêté et inculpé 57 personnes, le sous-commissaire de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, encourageant les citoyens australiens à partager toute séquence des manifestations avec les forces de l’ordre afin que les autorités puissent identifier et punir les autres contrevenants.

NOUVEAU 🚨 Scènes d’un grand rassemblement de protestation anti-confinement à Sydney, Australie pic.twitter.com/THIKJKXOHK – Insider Paper (@TheInsiderPaper) 24 juillet 2021

La France

Plus de 160 000 personnes sont descendues dans les rues de Paris et de diverses autres villes pour protester contre un projet de loi qui obligerait les travailleurs de la santé à se faire vacciner contre le COVID-19 et obligerait les citoyens à porter un laissez-passer spécial pour tous les restaurants et les voyages intérieurs.

Selon Fox News, « les manifestants scandant ‘Liberty ! Liberté!’ se sont rassemblés sur la place de la Bastille et ont défilé dans l’est de Paris lors de l’une des nombreuses manifestations samedi en France. Des manifestants étaient également présents de l’autre côté de la Seine depuis la Tour Eiffel.

Manifestations contre le #PassSanitaire à Paris. 100000 manifestants rien qu’au #Trocadero selon les organisateurs, sans comptabilisation de la manif au départ de Bastille. 11000 selon le ministère de l’Intérieur sur l’ensemble des manifs à Paris. #manifestation #PassSanitaire pic.twitter.com/y4vGE5m3zJ – Rémy Buisine (@RemyBuisine) 24 juillet 2021

Dans la ville de Chambéry, plus de 300 manifestants ont pris d’assaut la mairie de la localité en scandant divers chants, dont « Non à la [vaccine] passer » et « Macron doit démissionner ! Peu de temps après, des manifestants ont décroché le portrait officiel du président français Emmanuel Macron.

Malgré les projections massives, les législateurs français ont adopté la loi tôt lundi, donnant aux travailleurs de la santé jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner ou faire face à une éventuelle suspension. Pour obtenir le « passe-santé », les citoyens doivent avoir une preuve de vaccination, récemment testés négatifs ou récemment guéris du virus.

En réponse au contrecoup, Macron, qui a soutenu la législation, a publiquement critiqué les manifestations.

« Que vaut ta liberté si tu me dis : ‘Je ne veux pas me faire vacciner’, mais demain tu infectes ton père, ta mère ou moi-même ? il a dit.

Italie

Tout comme la France, l’Italie a récemment mis en place sa propre version de passeports vaccinaux sous la forme de « laissez-passer verts ». À partir du 6 août, les laissez-passer seront requis “pour entrer dans les cinémas, les musées, les piscines couvertes ou les stades sportifs, ou pour manger à l’intérieur dans les restaurants”. De plus, « il servira de preuve que les porteurs ont été vaccinés, ont subi un récent test Covid-19 négatif ou se sont rétablis d’une infection à coronavirus. »

« Le pass sanitaire est un instrument pour permettre aux Italiens de poursuivre leurs activités avec la garantie de ne pas être parmi des personnes contagieuses », a déclaré le Premier ministre Mario Draghi. “Aucun vaccin ne signifie de nouveaux blocages.”

Une proposition visant à étendre le laissez-passer pour intégrer les transports en commun devrait être réévaluée en septembre.

“J’invite tous les Italiens à se faire vacciner et à le faire immédiatement”, a déclaré Draghi, tout en affirmant également qu’éviter la vaccination “est un appel à mourir”.

En réponse au mandat, des milliers de citoyens italiens ont manifesté dans les grandes villes, scandant des phrases telles que « Liberté », « A bas la dictature » et « Pas de laissez-passer vert » tout en agitant le drapeau italien. Des manifestations avaient déjà été annoncées pour samedi dans au moins 80 villes du pays, dont Rome, Milan et Naples.

REGARDER: Des milliers de personnes protestent à Turin, en Italie, contre le passeport vaccinal nouvellement annoncé. ÉCOUTEZ le chant.👇pic.twitter.com/BQ2Wey8Vvg – Assistant d’élection (@ElectionWiz) 22 juillet 2021

Le Royaume-Uni

À Trafalgar Square à Londres au Royaume-Uni, au moins 15 000 manifestants se sont rassemblés pour protester contre les nouvelles mesures de verrouillage du pays et les mandats de vaccination COVID-19. Plus récemment, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé son intention de « faire de la vaccination complète la condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où se rassemblent de grandes foules » d’ici la fin septembre grâce à l’utilisation du pass COVID du National Health Service.

“Le système de passeport pour les vaccins est la goutte d’eau, c’est la fin du coin”, a déclaré un manifestant à Breitbart News. « Les décès ont baissé, les gens se font vacciner, et en théorie, c’est censé nous protéger, et nous y sommes toujours. Je ne vois pas de fin, ils ne lâcheront jamais les pouvoirs qu’ils ont volés, ils l’aiment trop.

De plus, un autre manifestant a déclaré que même s’il avait déjà reçu une dose du vaccin COVID et n’était en aucun cas un “anti-vaccin”, il a insisté, “je ne montrerai pas mes papiers lorsque l’État les demandera car il n’a pas le droit faire cela.”

La Slovaquie, l’Irlande et la Grèce, entre autres, sont d’autres pays qui ont vu une augmentation du recul contre les passeports vaccinaux COVID-19 mandatés par le gouvernement. Les législateurs allemands ont proposé des passeports similaires à la française, mais ont été repoussés par la chancelière allemande Angela Merkel.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington, où il envisage de se spécialiser en sciences politiques et de se spécialiser en journalisme. Il est également rédacteur de contenu d’État pour la Convention of States Action. Suivez-le sur Twitter @ShawnFleetwood