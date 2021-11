Des protocoles d’accord d’une valeur supérieure à Rs 14k cr signés avant le sommet Vibrant Gujarat

Pas moins de 12 MoU ont été signés pour autant de projets

Dans le cadre de la préparation de la 10e édition du Vibrant Gujarat Global Investors’ Summit (VGGIS), le gouvernement du Gujarat a signé lundi un protocole d’accord d’une valeur de Rs 14 000 crore avec différentes entreprises.

À la suite de ces projets à venir, 28 585 nouvelles opportunités d’emploi seront créées au Gujarat au cours des cinq prochaines années, a déclaré le gouvernement de l’État dans son communiqué officiel. Pas moins de 12 protocoles d’accord ont été signés pour autant de projets, qui seraient achevés dans un délai de trois à cinq ans, a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué officiel. Lundi dernier, le gouvernement de l’État a signé 20 protocoles d’accord d’une valeur de 24 000 crores de roupies et a donné le ton pour le prochain VGGIS, considéré comme un événement biennal phare pour attirer les investissements au Gujarat.

Aarti Industries a signé jusqu’à trois protocoles d’accord dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie. Les projets proposés par Aarti Industries comprennent la fabrication de pesticides, d’intermédiaires de spécialité ainsi que de produits chimiques et pétrochimiques à Jhagadia, Dahej et Vapi, respectivement.

La société investira près de Rs 4000 crore pour ces projets. Une autre société, Aarti Drugs, investira 475 crores de roupies dans une usine de produits chimiques et pétrochimiques à Vapi.

Tous ces projets seront mis en service d’ici la fin de l’année 2025, a affirmé un haut responsable du bureau du ministre en chef du Gujarat, ajoutant que près de 6 500 opportunités d’emploi seront également créées grâce à ces projets. Mitsu Private a proposé d’investir 5 000 crores de roupies dans les domaines de la chimie, de la pharma, de l’AP, du textile, de l’ingénierie et du plastique à Vapi dans le sud du Gujarat. Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord, l’entreprise a affirmé créer 15 000 emplois directs et indirects grâce à ces projets d’ici 2025.

Gujarat Flurochemicals, le fabricant de produits chimiques spécialisés, a signé un protocole d’accord de 2 000 crores de roupies pour fabriquer des produits chimiques pour batteries pour véhicules électriques, un film PVDF (fluorure de polyvinylidène) pour application solaire et un blinder PVDF pour application dans des véhicules électriques à Dahej dans le district de Bharuch. L’entreprise générera des opportunités d’emploi pour 1450 personnes d’ici la fin de l’année 2024, selon le détail du protocole d’accord.

Asian Paints a signé un protocole d’accord pour investir 1 140 roupies dans une nouvelle usine de peintures intégrée à Ankleshwar. Le projet qui débutera en 2023 fournira de l’emploi à 3 900 personnes.

