Des puits illégaux drainent Doñana, Mar Menor et Daimiel, selon le WWF

Il n’y a pas de mystère dans l’assèchement des zones humides espagnoles. Au moins quatre d’entre eux sont victimes du « vol » d’eau subi par les exploitations agricoles, qui captent cette ressource directement dans ces zones humides. Les zones protégées de Daimiel, Doñana, la Mar Menor et les aquifères de Los Arenales souffrent d’une extraction illégale d’assez d’eau pour irriguer 88 645 hectares, soit ce qui revient au même, 1,5 fois plus que ce que la ville de Madrid occupe, comme le rapporte le WWF mardi. 65 000 piscines olympiques pourraient être remplies d’eau « pillée » par des puits illégaux dans ces zones humides, précise l’entité.

L’ONG a préparé un rapport complet qui analyse la situation subie par ces quatre espaces naturels et dénonce la l’inaction de toutes les administrations publiques que, affirment-ils, ils n’ont ni contrôlé l’eau, ni vraiment le volume de la ressource qui est extrait des puits, en même temps que les aquifères s’épuisent.

L’entité de conservation demande aux autorités une action « forte » pour améliorer le contrôle ; modifier la loi sur l’eau et fermer « toutes » l’extraction illégale des aquifères et punir ceux qui enfreignent la loi en commettant ce crime écologique contre la nature et la sécurité de l’eau de toute la société, et réduire la surface irriguée.

Dans tous ces cas, ils constatent que les quatre aquifères sont surexploités et dans ces zones, ils sont irrigués avec de l’eau extraite illégalement. Pour le WWF, la condition la plus « dramatique » est celle de Las Tablas de Daimiel, où l’irrigation illégale s’élève à plus de 62 300 terrains de football.

Pillage des eaux souterraines

De plus, il garantit que le pillage des eaux souterraines est « un problème grave en Espagne » qui est alimentée par les attentes créées par le soutien à l’irrigation par la politique agraire et l’inaction, ainsi que par la permissivité politique des différentes administrations au cours des dernières décennies.

Il dénonce également le « manque alarmant d’information et d’opacité » des administrations qui ne permettent pas de savoir combien d’eau est réellement prélevée, ce qui affecte les calculs nécessaires à une bonne planification hydrologique.

La réglementation pour l’extraction des eaux souterraines impose de demander une concession administrative pour avoir le droit de puiser une quantité d’eau dans un but précis, mais l’ONG dénonce qu’en réalité dans ces quatre aquifères c’est que « Systématiquement et en toute impunité » des parcelles qui n’ont pas l’autorisation d’extraire l’eau sont irriguées.

Tableaux Daimiel

Quant aux Daimiel Tables, selon l’ONG, les données sont « alarmantes », puisqu’au moins 51 465 hectares de cultures sont irrigués avec de l’eau extraite illégalement, soit l’équivalent de plus de 62 300 terrains de football.

Ces données « déclenchent toutes les alarmes » face à une image de plus en plus fréquente et sombre du parc national des Tablas de Daimiel, sec et entretenu avec de l’eau pompée artificiellement pour minimiser les impacts et « sembler normale ». Pendant ce temps, le niveau des eaux souterraines sous eux est presque inférieur à 20 mètres de profondeur.

Même comme ça les administrations responsables « ne savent pas » combien d’eau est extraite des puits au-delà de ce qui est autorisé, puisqu’ils n’ont pas la capacité de mesurer toutes les extractions, ni les ressources humaines suffisantes pour contrôler ces ressources souterraines.

Le WWF considère que les administrations sont responsables d’alimenter la surexploitation puisqu’elles ont accordé des droits d’usage de l’eau « bien supérieurs » aux capacités fixées dans les plans hydrologiques, ce qui entraîne « un manque de contrôle » dans l’utilisation des eaux souterraines et une faiblesse de la loi.

Plus précisément, il souligne qu’à Las Tablas de Daimiel, l’administration publique a dépassé sa propre limite -établie dans le régime d’extraction annuel- qui vise précisément à réduire l’extraction d’eau pour inverser la détérioration de l’aquifère, ce qui a conduit à En 2019, un total de 72 pour cent d’eau en plus a été extrait que le volume autorisé.

Doñana

De son côté, sur Doñana et Aljarafe, la zone humide la plus importante d’Europe, les données obtenues par le WWF concluent que la superficie irriguée avec de l’eau prélevée illégalement, au cœur de cette zone clé pour la biodiversité et ses environs, est de plus de 4 700 hectares, l’équivalent de plus de 5 700 terrains de soccer.

Le WWF reconnaît qu’au cours des deux dernières années ee ministère de la Transition écologique a fermé de «nombreux» puits illégaux dans la région mais la Junta de Andalucía n’a pas fait de même avec les superficies irriguées illégalement qui relèvent de sa compétence exclusive.

De cette façon, il apprécie qu’à la suite de « cette collusion » la surexploitation causée par la culture intensive de fraises et d’autres cultures s’aggrave de plus en plus, c’est pourquoi la Cour de justice européenne a condamné l’Espagne en juin dernier pour le mal l’état dans lequel se trouve cet espace naturel.

Doñana a perdu plus de 80 pour cent de ses marais et 90 pour cent de ses lagunes saisonnières depuis le début du 20e siècle. en raison de l’avancée de l’agriculture intensive.

Mar Menor

Enfin, dans ses recherches, il se réfère à la Mar Menor « un autre épicentre du vol d’eau en Espagne » qui vivre des « moments critiques » après un « nouvel épisode d’eutrophisation » qui a une nouvelle fois suscité une soupe verte dans le plus grand lagon salé d’Europe.

A ce titre, il s’assure que les tonnes de nitrates et de phosphates qui entrent dans la lagune par les boulevards proviennent d’une agriculture intensive qui s’est développée sans aucun contrôle. Le rapport indique qu’il y a 8 460 hectares de cultures irriguées illégalement à Campo de Cartagena, l’équivalent de plus de 10 200 terrains de football.

L’expert du programme eau du WWF, Rafael Seiz, a affirmé que ces cas ce ne sont pas des « exemples uniques et isolés » mais un échantillon d’un problème « généralisé » impliquant l’utilisation illégale des eaux souterraines en Espagne.

« Le vol d’eau est un scandale pour la société et un crime qui se produit en raison de l’impunité et de l’inaction des administrations », a-t-il ajouté.

Les Arènes

Parallèlement, dans l’aquifère de Los Arenales en Castille et León, qui est réparti entre Ávila, Valladolid, Salamanque et Ségovie, le WWF affirme qu’en 2019, 23 975 hectares ont été irrigués avec de l’eau extraite illégalement, soit l’équivalent de plus de 29 000 terrains de football. Au cours de ces années, il y a eu une transformation totale dans ce domaine qui est passé de la culture des céréales et des vignes sèches à la prédominance des cultures de pommes de terre, de maïs, de légumes ou de betteraves, entre autres, très exigeantes en eau.

Au cours des 15 dernières années, il y a eu un « déclin inquiétant » de l’aquifère de Los Arenales, qui place le niveau d’eau de Tierra del Vino, la masse d’eau souterraine la plus touchée, en dessous de 25 mètres.

Parmi les principaux conséquences du déclin des nappes, l’ONG pointe du doigt la pollution, la menace pour la santé qu’implique la concentration de nitrates et d’arsenic, ce qui rend l’eau courante dans certaines villes impropre à la consommation humaine. Los Arenales dépend désormais de « transfusions d’eau d’urgence », alors le WWF prévient que cette zone mène « la route dangereuse vers Las Tablas de Daimiel ».

Photo principale : Tablas de Daimiel (Efe)

Rapport complet: https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/agua/el_robo_del_agua/

