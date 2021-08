Des questions constantes “logiques mais épuisantes”, selon Russell

Bien que George Russell comprenne pourquoi tout le monde continue de poser des questions sur ses plans pour 2022, il dit que c’est “épuisant”.

Un protégé de Mercedes qui a initialement signé un contrat de trois ans pour courir pour Williams, faisant ses débuts en F1 avec l’équipe Grove en 2019, Russell est maintenant à la fin de cet accord et devrait passer à Mercedes la saison prochaine.

Mercedes a donné très peu d’indications sur la façon dont ils penchent.

Valtteri Bottas espère toujours rester avec Mercedes même si son manager, Didier Coton, était dans le paddock du GP de Hongrie où il aurait parlé avec Fred Vasseur d’Alfa Romeo.

C’est, cependant, le seul indice qu’une scission arrive avec Bottas vers Alfa Romeo et Russell se dirigeant vers Mercedes.

Le pilote Williams insiste sur le fait qu’à ce stade, aucune décision n’a été prise.

Mais, a-t-il ajouté, même lorsqu’une annonce est faite, cela peut encore prendre un certain temps avant qu’une annonce ne soit faite.

“Non”, a-t-il dit à NOS. « Je reçois la même question de journalistes depuis des mois. Logique, mais aussi épuisant.

« Les transferts de Formule 1 sont des processus compliqués. Un jeu d’échecs qui prend beaucoup de temps. Après tout, il ne s’agit pas d’un, mais de deux pilotes et de deux équipes de course.

« Mercedes me gère mais fournit également des moteurs à Williams. Je dois m’assurer que je performe sur la piste. Je parle sur la piste.

« Je sais que Mercedes décidera ce mois-ci qui aura le cockpit à côté de Lewis, mais cela ne signifie pas automatiquement qu’il y aura une annonce officielle.

« Je dois être patient et concentré. L’objectif est d’obtenir mes premiers points devant Williams. De plus, mes ambitions sont limpides : je veux gagner des courses et profiter d’un cockpit où cela est possible.

En marquant ses premiers points avec Williams la dernière fois en Hongrie, le pilote britannique a déclaré qu’il ne serait pas difficile de rester avec son équipe actuelle pendant une saison ou deux.

« Bien sûr, je dois tenir compte de ce scénario », a-t-il déclaré. « Il n’est pas non plus certain que je dirai au revoir à Williams.

« Ce n’est pas une punition d’être ici. C’est une belle équipe de course. L’équipe a du mal derrière le dos, mais est en hausse.

“Ne soyez pas surpris si Williams fait un grand saut la saison prochaine.”