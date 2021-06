Des rafales de vent, des tactiques de pneus et des freins punitifs pour façonner les qualifications du GP de France · .

Monaco et Bakou ont bouleversé l’ordre de la compétition en F1, mais Mercedes et Red Bull étaient de nouveau confortablement en tête du temps lors des essais de vendredi alors que la série retournait sur un circuit permanent.

Mais eux et leurs rivaux sont confrontés à une combinaison difficile de conditions changeantes, de freins punitifs et de choix de pneus qui peuvent ne pas être aussi simples qu’il n’y paraît au Paul Ricard.

Problèmes météorologiques

De nombreux pilotes ont soulevé les deux mêmes problèmes après la course de vendredi : la température de la piste était élevée et le vent était à la fois fort et imprévisible.

Les températures de la piste lors de la première séance d’essais ont culminé à 44,8 °C et ont atteint 48,4 °C lors de la deuxième séance d’essais. C’est plus cool que lors des sessions équivalentes en 2019 et en fait, un degré de moins qu’à Bakou il y a quinze jours, mais semble poser plus de problèmes au Paul Ricard.

“Il fait très chaud là-bas, c’est sûr”, a déclaré Lance Stroll. Il était l’un des nombreux pilotes qui ont également cité les rafales de vent comme une complication supplémentaire.

Carlos Sainz Jnr faisait partie de ceux qui ont été pris au dépourvu lors des premiers essais. Contrairement à Sebastian Vettel, lui aussi parti, le pilote Ferrari a réussi à éviter le mur. Mais il a ruiné un train de pneus tendres, limitant sa simulation de qualification.

Le vent a surpris Sainz lors des premiers essais. « Le problème est que le vent souffle dans la pire direction possible pour le circuit, ce qui signifie que vous avez du vent de face dans toutes les lignes droites », a déclaré Sainz. « Donc, vous êtes lent dans les lignes droites et vous avez ensuite un vent arrière dans tous les virages. Cela rend donc les choses difficiles.

« Cela le rend également plus lent par rapport à 2019, où nous avions le vent contraire et cela le rend assez incohérent et risque d’erreurs. Mais c’est la même chose pour tout le monde donc j’espère que nous pourrons mieux nous adapter.

Le vent devrait faiblir à temps pour les qualifications et les températures globales devraient être plus basses.

Un médium malheureux

Pirelli a apporté les composés C2, C3 et C4 au Paul Ricard – un pas de plus que les composés utilisés à Monaco et Bakou, pour lesquels Mercedes, en particulier, a eu du mal à trouver une fenêtre de travail.

Aux premiers essais, les trois premiers temps (Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Max Verstappen) étaient tous réalisés en pneus tendres. Lors des deuxièmes essais, le meilleur temps de Bottas, qui n’était qu’à 0,008 seconde du plus rapide de la journée établi par Verstappen, a été réalisé avec des pneus médium.

Hamilton n’était satisfait d’aucun des pneus Verstappen et Hamilton a réalisé ses meilleurs temps avec des pneus tendres, mais si Mercedes peut reproduire le rythme trouvé par Bottas sur des pneus moyens en Q2, ils pourraient commencer la course sur un composé qu’ils semblent préférer.

En 2019, les huit meilleurs pilotes des qualifications ont sélectionné les pneus médium en Q2. Attendez-vous à ce que ce soit à nouveau un choix populaire demain, bien qu’après l’entraînement, Hamilton ait déclaré que tous les pneus “se sentent assez mauvais” après la dernière augmentation de pression.

«Je pense que le plus dur est probablement celui où l’on se sent mieux, car cela semble assez difficile avec les températures ici. Plus vous allez doucement, pire c’est. J’imagine donc que le dur sera celui que la plupart des gens ont hâte d’aborder. Mais je ne sais pas vraiment quel pneu est le plus rapide.

« Le pneu tendre semble s’épuiser à mi-parcours, puis le pneu moyen, je pense, est un peu plus résistant, mais ne vous donne pas beaucoup d’adhérence. Alors on verra. »

Ferrari était loin du top 10 lors des premiers essais, puis a trouvé un rythme considérable sur les pneus tendres, comme ils l’ont fait à Bakou. Sainz a déclaré que pour eux, c’est le composé moyen – que Mercedes préfère – qu’ils ne peuvent pas faire fonctionner.

“Aujourd’hui, en fait pour nous [the medium] n’était pas un très bon pneu », a-t-il expliqué. “Nous nous sommes sentis vraiment à l’aise sur dur et dans le tendre, mais le médium pour une raison que je ne comprends toujours pas et je pense que nous ne comprendrons jamais, ce n’est pas un très bon pneu.”

C’est une mauvaise nouvelle pour Ferrari – et, pour être juste, presque toutes les équipes qui ne sont pas Mercedes – car il ne leur reste plus qu’un train de pneus durs et deux trains moyens. Combiné avec six softs, cela signifie qu’ils devront probablement utiliser les composés médiums, qui ne fonctionnent pas pour eux, lors des essais finaux afin d’économiser leurs pneus durs pour la course.

Risque et récompense

Rapport: les équipes de F1 veulent une alternative aux bordures qui peuvent “détruire une voiture”Venant de deux courses sur circuits urbains où une erreur a une conséquence évidente, les pilotes et les équipes auraient pu s’attendre à ce que Paul Ricard soit considérablement plus clément.

Cependant, les bordures jaunes juste à l’extérieur du virage deux se sont révélées particulièrement controversées, les chefs d’équipe de Mercedes et Red Bull ayant contacté le contrôle de course lors des séances d’essais pour souligner à quel point ils étaient coûteux en termes de dommages à la voiture.

Les dommages sont une chose – la course perdue en est, lors d’une séance de qualification – une autre. Le passage sur le trottoir lors des premiers essais a endommagé le sol de la voiture de Verstappen, le forçant à entrer dans le garage pendant près de dix minutes pour des vérifications et des réparations. En essais libres, cela n’a pas forcément d’importance mais en Q2 ou Q3, vous pourriez vous retrouver en sérieuse difficulté.

Parmi les pilotes qui ont tapé les trottoirs, il y avait Pierre Gasly d’AlphaTauri. « Nous avons subi des dommages au plancher de la voiture de Pierre après avoir couru en dehors [turn two]”, a expliqué l’ingénieur de course en chef Jonathan Eddolls.

Mercedes et Red Bull s’en sont plaints le plus bruyamment, en partie parce que ce sont les équipes qui poussent pour la pole et aussi parce qu’elles seront proches du plafond budgétaire. Les pilotes ont reconnu qu’ils n’étaient pas confrontés au problème sur les courses à haute teneur en carburant, mais cela pourrait être un véritable danger samedi.

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes vs 2019

