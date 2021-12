Des raids informatiques sur des entités impliquées dans le commerce de parfums dans l’Uttar Pradesh, d’autres endroits

Le département recherche plusieurs emplacements de certaines entités liées au commerce du parfum et aux activités connexes, ont indiqué les sources.

Le département de l’impôt sur le revenu a perquisitionné vendredi plusieurs locaux liés à des commerçants de parfums et à d’autres dans l’Uttar Pradesh dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale, ont indiqué des sources officielles. Ils ont déclaré que les recherches étaient menées à Kanpur, à Kannauj, dans la région de la capitale nationale et dans quelques autres endroits.

Le département recherche plusieurs emplacements de certaines entités liées au commerce du parfum et aux activités connexes, ont indiqué les sources. L’identité exacte des personnes perquisitionnées n’a pas été confirmée par les autorités.

Le parti Samajwadi a affirmé dans une publication sur son compte Twitter officiel que les locaux de son MLC Pushpraj alias Pampi Jain à Kannauj avaient été perquisitionnés.

Il a déclaré que le chef du parti Akhilesh Yadav venait de convoquer une conférence de presse à Kannauj et que le « gouvernement BJP » a donc lancé les raids. Yadav avait récemment lancé un parfum appelé « Samajwadi ittra » préparé par Jain à l’approche des élections législatives de l’État qui devraient se tenir au début de l’année prochaine.

La Direction générale du renseignement de la GST (DGGI), une agence d’enquête relevant du Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC), avait récemment effectué des raids à grande échelle à Kanpur et Kannauj et arrêté le commerçant de parfum Peeyush Jain et saisi plus de Rs 197 crore en espèces à part 26 kg d’or et une énorme quantité d’huile de bois de santal. Le service informatique est rattaché à la Commission centrale des impôts directs (CBDT).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.