Des raies amenées de Chennai donnent naissance à 7 chiots à Ahmedabad Science City, vérifiez les détails

Dans un développement positif des efforts de conservation déployés par la Cité des sciences basée à Ahmedabad, les raies pastenagues amenées de Kanyakumari et Chennai se sont bien adaptées à la galerie aquatique et se sont multipliées avec la naissance de sept nouvelles raies pastenagues. Selon un rapport d’Indian Express, un total de 24 raies pastenagues ont été amenées à la galerie aquatique d’Ahmedabad Science City depuis les villes côtières de Chennai et Kanyakumari. Des responsables ont déclaré à l’Indian Express que les espèces semblent s’être plutôt bien adaptées à la galerie car elles se sont multipliées, ce qui a entraîné la naissance de sept nouvelles raies pastenagues.

Les responsables ont également déclaré que la taille normale de la portée des raies pastenagues varie, mais que la naissance entraîne généralement la naissance d’un à six nouveaux chiots vivants. Pour mieux soigner les jeunes chiots, l’administration de la galerie a gardé les jeunes à l’intérieur d’un réservoir de quarantaine, selon la note de presse publiée par la Cité des sciences, Ahmedabad. La note de presse mentionnait que les espèces sont très sensibles car les jeunes sont reproduits par la méthode ovovivipare selon laquelle les jeunes sont éclos à partir d’œufs dans le corps de la mère pastenague. Il a également mentionné que les sept jeunes ne sont pas nés en une seule fois et que quatre chiots sont nés au premier cycle suivis de deux et d’un chiot au deuxième et au troisième cycle.

Que sont les raies ?

Les raies pastenagues sont une espèce aquatique que l’on trouve dans les eaux côtières et saumâtres d’un grand nombre de côtes maritimes à travers le monde. Étant donné que l’Inde a un littoral considérablement large sur les fronts est et ouest, l’espèce se trouve en nombre abondant dans les eaux côtières du pays. L’espèce ressemble beaucoup au poisson dans son apparence avec une surface étonnamment plate et une queue extrêmement fine et haute. L’espèce, à l’aide de sa surface plane, se trouve à la surface du fond marin en esquivant ses prédateurs et les plus grandes espèces de poissons et de marsouins. En se trouvant près du fond de la mer et sur une surface plane, l’espèce survit dans le climat hostile. Le nombre de raies, ainsi que la plupart des autres espèces aquatiques, est en baisse en raison des assauts du changement climatique et de la pollution anthropique de la mer et d’autres plans d’eau.

