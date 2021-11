Des raisins secs dans un macaroni au fromage ? Cette recette a l’Internet dans les bras

Si vous pensiez que les gens étaient très passionnés par les pépites de chocolat vs. débat sur les biscuits aux raisins secs, attendez d’entendre parler de ce plat de macaroni et de fromage qui fait froncer les sourcils et qui fait craquer les fruits secs, et qui énerve Internet.

Tout comme le bol de sushi au saumon qui est devenu viral sur TikTok le mois dernier, un nouveau tutoriel de cuisine a attiré notre attention en ligne. Alors que nous savons tous que le salé et le sucré est une puissante combinaison de saveurs qui plait même aux plus exigeants (beurre de cacahuète et gelée FTW), une nouvelle recette partagée par un utilisateur particulier de TikTok impliquant du lait, du fromage, des pâtes et – oui, vous lisez ceci correctement – les raisins secs suscitent toutes sortes de réactions.

Selon Graça Walters, dont le compte TikTok @ texykitchen1 compte plus de 1,7 million d’abonnés, ajouter des raisins secs au macaroni au fromage est « le meilleur ». Elle a écrit dans la légende d’une vidéo publiée le lundi 1er novembre : « Mon mari a dit qu’il n’avait jamais eu de meilleur macaroni au fromage que lorsqu’il était en Géorgie. Je devais donc lui prouver que personne ne pouvait rivaliser avec moi. »

Alors, qu’implique cette approche controversée du plat classique ? D’après la vidéo, tout commence avec un morceau de cheddar, des macaronis au coude séchés, du lait et de la mozzarella râpée dans un plat allant au four. Après la cuisson, les raisins secs et la chapelure sont ajoutés au mélange avant un deuxième passage au four.