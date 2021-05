Des rapports contradictoires spéculent sur l’intérêt de l’AS Roma et du Latium pour Jerome Boateng

Selon un rapport de Sky Sport Germany, l’AS Roma et la Lazio souhaitent recruter Jerome Boateng du Bayern Munich cet été. L’arrière central quitte à 100% le Bayern pendant la fenêtre de transfert, son contrat expirant fin juin.

Sky a rapporté que la Lazio avait déjà pris contact avec les représentants de Boateng, le directeur sportif Igli Tare étant le fer de lance des conversations. La Lazio est à la recherche d’un défenseur central et, en tant que transfert gratuit, Boateng pourrait parfaitement s’adapter à la facturation avec la quantité d’expérience dont il dispose. Pour la profondeur, ils perdront également Wesley Hoedt, qui reviendra à Southampton en Premier League à la fin de son prêt avec la Lazio. Il a fait un total de 26 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière.

Pour l’AS Roma, Jose Mourinho est un grand fan de Boateng et aimerait bien l’amener dans la capitale italienne. Roma n’a pas vraiment besoin d’un défenseur central, mais Mourinho a toujours été un grand fan de Boateng et a essayé de le signer à plusieurs reprises pour différents clubs qu’il dirigeait. Contrairement à la Lazio, les discussions n’ont pas encore été engagées entre quiconque des Roms et Boateng et / ou ses représentants.

Falk discrédite Sky Sport

Christian Falk s’est rendu sur sa page Twitter pour discréditer le rapport de Sky Sport. Il a donné au rapport le traitement «flex» inversé.

L’endroit où Boateng finira par se retrouver est toujours en suspens. Il y avait eu des discussions suggérant qu’il pourrait aller aux États-Unis pour jouer pour un club de la MLS, mais il a insisté sur le fait qu’il voulait continuer à jouer au plus haut niveau en Europe. Le fait qu’il soit un transfert gratuit le rend d’autant plus souhaitable pour les clubs intéressés, mais le club aurait encore, bien sûr, besoin de pouvoir payer son salaire. Il y a des mois, il avait également été lié au Hertha Berlin et plus tôt ce mois-ci, il avait été lié à l’AS Monaco de Niko Kovac, mais ces rumeurs se sont également dissipées assez rapidement.