Des rapports contradictoires sur Odell Beckham Jr. et Rams suscitent la confusion

Après avoir négocié une libération des Cleveland Browns et obtenu des dérogations, Odell Beckham Jr. est devenu joueur autonome pour la première fois de sa carrière. Il était enfin libre de choisir l’équipe de son choix, mais le choix de la partie de l’équation s’est avéré difficile jeudi.

Beckham Jr. est entré dans la journée avec les Packers et les Chiefs qui seraient parmi ses principales destinations. Mais un rapport de l’après-midi d’Adam Schefter a fait basculer toute la situation.

Selon Schefter, Beckham n’allait pas signer avec Green Bay ou Kansas City. Au lieu de cela, il préférait se rendre à Los Angeles et jouer pour les Rams.

Mais en quelques minutes, les journalistes qui avaient parlé à Beckham ont déclaré que ce n’était pas (encore) le cas. Josina Anderson de USA TODAY Sports et Kim Jones de NFL Network ont ​​déclaré que Beckham était « sur la clôture » entre Los Angeles et Green Bay.

Odell Beckham Jr vient de me dire qu’il est toujours « sur la clôture » avec sa décision, à partir de cette minute.

Odell Beckham Jr me dit qu’il est sur la barrière entre Rams & Packers.

Ainsi, il est apparu que la source de Schefter était correcte à un moment donné parce que les Rams ont publié un article sur leur site officiel pour annoncer qu’ils avaient accepté les termes d’un accord avec Beckham.

Les béliers ont également publié sur leur site et envoyé une notification – https://t.co/vTAJon2aXK pic.twitter.com/kYKU7PdwzJ

Cela aurait pu régler toute la confusion, mais les Rams ont finalement supprimé l’article de leur site.

Très bien, juste un enregistrement ici. Deux sources ont déclaré que l’accord avec WR Odell Beckham Jr avait été finalisé avec les Rams et qu’il était passé entre les Rams et les Packers. Le site Web de Rams a également publié une annonce il y a quelques minutes, mais l’a supprimée depuis. pic.twitter.com/lisSGaWdxN

Beckham a-t-il changé d’avis après avoir dit oui aux Rams ? Ce n’était pas clair à l’époque. Personne ne semblait vraiment savoir ce qui se passait.

Mais Odell a finalement pris une décision, et, oui, c’était les Rams de Los Angeles.

Quel trajet!

Schefter a également apparemment raté le discours de la bataille de la source alors qu’il apparaissait en direct sur ESPN pendant que tout se déroulait. Mais cela a fonctionné car Beckham est resté avec les Rams.

Et il s’agit, comme prévu, d’un contrat d’un an entre Odell Beckham Jr. et les Rams, selon la source.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 11 novembre 2021