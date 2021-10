Des rapports contradictoires sur Salah affirment qu’un accord d’échange d’offres réelles alors que l’agent arrive

Le Real Madrid serait prêt à lancer une offre audacieuse pour essayer de signer Mohamed Salah de Liverpool, malgré les discussions selon lesquelles l’agent du joueur s’envolerait pour l’Angleterre pour finaliser un nouveau contrat pour la star d’Anfield.

Salah est revenu à son meilleur niveau cette saison et a obtenu une passe décisive pour Sadio Mane avant de marquer un superbe but en solo lors de la victoire 5-0 de samedi à Watford. Cette frappe a fait 10 matchs en 10 pour l’international égyptien jusqu’à présent ce trimestre.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, pense que sous sa forme actuelle, Salah est le meilleur joueur de la planète. Cependant, il est peu probable qu’il remporte le Ballon d’Or, malgré sa nomination.

Le contrat existant de Salah court jusqu’en 2023, mais il n’a pas encore accepté une prolongation dans le Merseyside.

Et maintenant, le journaliste Ekrem Konur affirme que le Real veut tester celui de Liverpool résoudre et sont prêts à offrir de l’argent à l’équipe de Premier League plus Hazard pour conclure l’affaire.

Alors que Salah n’a cessé de se renforcer depuis son retour en Angleterre, le déménagement de Hazard en Espagne s’est transformé en cauchemar.

Le meneur de jeu belge a été brillant à Chelsea. Cependant, une série de blessures et une perte de forme ont gâché son temps au Bernabeu.

Konur n’a pas révélé de prix pour Salah, bien que la valeur de 100 millions d’euros de Hazard ait considérablement diminué, ce qui obligerait Real à débourser une somme importante en plus du Belge pour Salah.

A ce stade, il reste hautement improbable que Liverpool accepte une telle proposition. En effet, Hazard a 18 mois de plus que Salah et avec ses problèmes de blessures, cela représenterait un pari énorme.

Cependant, l’as des Reds pourrait forcer la main du club s’il continue de snober les pourparlers sur de nouveaux accords.

L’agent de Salah entame des pourparlers

Mais c’est là que les informations de dimanche sont contradictoires, car le Sunday Mirror affirme que l’agent de Salah, Ramy Abbas Issa, s’est envolé pour l’Angleterre samedi.

Les rumeurs suggèrent que Salah est sur le point de signer un nouvel accord de 500 000 £ par semaine qui ravira les supporters d’Anfield.

Après leurs ennuis la saison dernière, les Reds ont retrouvé leur meilleur niveau jusqu’à présent cette campagne. Ils occupent actuellement la deuxième place du classement derrière Chelsea et sont invaincus en huit matchs.

La signature de Salah pour un autre accord à long terme serait énorme pour Liverpool. En effet, ils ont récemment fait de garder leurs noms de stars une priorité absolue.

Des personnalités comme Jordan Henderson, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Fabinho se sont tous engagés dans le club au cours des derniers mois.

