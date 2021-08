Des rapports montrent une augmentation de 45% du stock et des inscriptions à la crypto-monnaie dans les zones rurales de l’Inde Crypto new media

Le bond en avant des nouvelles immatriculations est en hausse de 45%, soit 70 millions par rapport à l’année précédente. La bourse de l’ESB a révélé que cette information figurait dans ses données.

Il y avait eu un nombre croissant d’utilisateurs, principalement de jeunes investisseurs dans des endroits reculés de l’Inde l’année dernière. Selon le rapport Economic Times, ces investisseurs cherchent à acheter et à échanger des actions et des crypto-monnaies.

Le rapport du Times indique que les plateformes de gestion de patrimoine et de crypto-monnaie attirent de nouveaux utilisateurs en raison des solides performances du marché. Le succès peut également être attribué à une sensibilisation accrue et à des publicités ciblées, ajoute le rapport.

Rapport des données de la bourse de l’ESB

Le rapport des données de la bourse de l’ESB a révélé que l’augmentation des inscriptions de nouveaux utilisateurs avait atteint 45%. Cela équivaut à 70 millions lorsqu’il est évalué avec le chiffre de l’année précédente.

La bourse de l’ESB peut être appelée BSE Limited ou Bombay Stock Exchange. Il s’agit d’une bourse indienne située sur Dalal Street à Mumbai et créée en 1875. La bourse de l’ESB est la plus ancienne bourse d’Asie du Sud et la dixième plus ancienne au monde.

Au 23 août, les inscriptions de nouveaux utilisateurs dans l’Uttar Pradesh avaient augmenté d’environ 60 %. En outre, les États de l’Assam, du Madhya Pradesh, de l’Odisha et du Bihar ont également enregistré une augmentation significative par rapport à l’année précédente.

Le rapport révèle que CoinSwitch Kuber a augmenté de 135% en croissance mensuelle dans les villes non métropolitaines par rapport à juin dernier. CoinSwitch Kuber est une plate-forme d’échange de crypto-monnaie basée sur une application propre au marché indien pour les investisseurs de détail. C’est une application mobile qui prend en charge le commerce de plus de 100 crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et Dash.

L’échange de crypto-monnaie indien enregistre une croissance massive

Cependant, le CoinDCX indien a augmenté de 48,7 fois le nombre de nouveaux enregistrements d’utilisateurs dans les villes à peine peuplées d’Inde. Ce chiffre représente le taux de croissance des inscriptions de nouveaux utilisateurs au cours des six derniers mois.

CoinDCX est l’échange de crypto-monnaie le plus important et le plus sûr d’Inde. Il fournit une plate-forme de négociation pour acheter et vendre facilement du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. La bourse avait levé 90 millions de dollars (6,7 milliards de roupies) auprès d’investisseurs lors d’un tour de table, ce qui lui a valu une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Selon un rapport de CoinDesk en juillet, le groupe B Capital d’Eduardo Saverin a dirigé le tour de table. Cependant, le financement est sorti inférieur à l’objectif initial de 10 à 20 millions de dollars. Les autres investisseurs du tour sont Polychain Capital, Coinbase, Jump Capital et Block.one.

L’Inde fait partie des pays les plus peuplés du monde. Il compte environ 1,33 milliard d’occupants. Cela en fait le deuxième après la Chine avec 1,39 milliard d’habitants, comme le révèlent les données du US Census Bureau.

