Des rapports révèlent les conditions de sortie de Helder Costa alors qu’une clause clé signale le plan de Leeds

Helder Costa semble ne plus faire partie de la stratégie à long terme de Marcelo Bielsa à Leeds après que le prêt de l’ailier à Valence a accordé à la Liga une clause de transfert clé.

L’ailier portugais a déménagé en Espagne après avoir été retiré des plans de Bielsa à Leeds. Il a adhéré à un premier prêt de Wolves à l’été 2019, un accord qui est devenu un contrat permanent de 16 millions de livres sterling l’été dernier.

Bielsa a fait confiance à Costa au départ. Il a fait 43 apparitions alors que Leeds a remporté le titre de champion. Et il a commencé dans la formation de Bielsa alors que Leeds a commencé sa vie en Premier League avec une défaite 4-3 à Liverpool, puis une victoire à domicile 4-3 contre Fulham. En effet, il a marqué deux fois lors de cette victoire contre les Cottagers à Elland Road.

Cependant, il ne devait marquer qu’une seule fois cette saison-là – lors d’une défaite à Arsenal. En définitive, la signature de Raphinha a vu la star portugaise perdre sa place dans la formation de Bielsa.

Maintenant l’arrivée de Daniel James dans un contrat de 25 millions de livres sterling de Manchester United a vu ses chances s’estomper davantage. Leeds a également le talentueux ailier adolescent Crysencio Summerville sur le point de faire une percée en équipe première à Elland Road.

En tant que tel, Costa a été jugé excédentaire par rapport aux besoins du West Yorkshire. Et après avoir déménagé à Mestalla, le prêt de Costa jusqu’à la fin de la saison contient également une option pour que la partie espagnole rende l’accord permanent.

Bien que Leeds n’ait pas révélé ce que seront ces frais, des rapports en Espagne suggèrent que Valence a payé des frais de prêt de 2 millions d’euros à Leeds et a la possibilité d’en faire un accord permanent de 10 millions d’euros l’été prochain.

Selon la station de radio espagnole Tribuna Deportiva, Valence paiera également une partie du salaire de Costa cette saison. Ils prétendent Costa gagne 3 millions d’euros par an à Elland Road – environ 45 000 £ par semaine – et Leeds continue de payer la moitié de cela pendant sa saison en prêt.

Cependant, il semble que son temps à Elland Road semble être terminé. Même si Valence ne saisit pas son option pour rendre le transfert permanent, il semble peu probable à ce stade qu’il soit à nouveau vu sous un maillot de Leeds.

Dans une brève déclaration pour confirmer sa sortie, Leeds a envoyé ses meilleurs vœux à Costa sur son site Web.

“Nous remercions Helder pour tous ses efforts pendant son séjour à Leeds à ce jour et nous lui souhaitons bonne chance pour le reste de la saison”, peut-on lire.

Costa n’était pas la seule sortie le jour de la date limite à Leeds avec Robbie Gotts et Jordan Stevens tous deux déménagés à Barrow.

Évaluation des signatures de la date limite de la saison dernière en Premier League

Daniel James explique le déménagement de Leeds

James, quant à lui, a expliqué pourquoi il n’a pas réfléchi à deux fois lorsque la chance de signer pour Leeds s’est de nouveau présentée cet été.

“C’est génial et je suis tellement content d’avoir franchi la ligne maintenant et d’aller de l’avant”, James a déclaré à Sky Sports.

«Ça a été un tourbillon pour moi, je suis très reconnaissant envers le club. Ils me voulaient depuis deux ans et demi et je suis ravi que ce soit fait.

« Il y a toujours eu de l’intérêt depuis que j’ai failli signer à Swansea, et tout s’est passé rapidement au cours des deux derniers jours. Tout s’est passé très vite, c’est là que je veux aller de l’avant.

« C’est génial d’être ici. Il y a eu des blagues faites dans la salle de réunion [about the events of January 2019] et c’est effectivement fait maintenant. Cela ressemble beaucoup à du déjà vu, mais tout est fait maintenant. Je suis ravi mais c’est tout. J’ai hâte de voir ce premier match contre Liverpool.

Il a ajouté : « Pour moi et ma carrière de footballeur, c’est la bonne décision. J’ai passé un moment incroyable et je me suis fait de bons amis à Man United. Mais pour moi, c’était le bon moment pour passer à autre chose.

“[Marcelo] Bielsa est un top manager, c’est toujours agréable d’être recherché par lui. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis ici aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Le changement d’avis de Bielsa confirmé alors que Leeds sanctionne le départ