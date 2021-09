Des rapports suggèrent que Ripple n’a pas l’intention de négocier un règlement avec la SEC

in

Malgré leurs tentatives dans le passé, des rapports publiés par l’équipe de Fox Business Network suggèrent que Ripple envisage de poursuivre jusqu’au bout la bataille juridique contre la SEC.

La société qui développe des solutions Blockchain et est responsable de la création du jeton XRP, Ripple, a assuré qu’elle n’envisageait pas de conclure un accord à l’amiable avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la bataille juridique. ils ont actuellement devant les tribunaux.

Ripple n’a pas l’intention de négocier avec la SEC

Cela a été révélé par le journaliste de Fox Business Network, Charles Gasparino, qui a contacté l’équipe juridique de Ripple et a confirmé le fait que la société n’était pas intéressée à conclure un accord, ce à quoi il a ajouté dans un message publié sur votre compte Twitter ce qui suit :

« … Des personnes proches de @Ripple disent que si @SEC_Enforcement a nui aux entreprises locales avec l’affaire XRP, elle prospère à l’étranger, preuve supplémentaire que le programme d’application de la cryptographie de @SECGov force l’innovation à se produire en dehors des États-Unis ».

Comme l’a commenté Gasparino, l’équipe Ripple “est convaincue qu’elle peut démontrer que @GaryGensler poursuit l’affaire et choisit les gagnants et les perdants dans le secteur de la #Crypto au détriment de l’innovation”. Il a également assuré que Gensler et la SEC ne sont pas disposés à donner leurs armes pour tordre en termes de secteur de la crypto-monnaie, cela pourrait donc devenir une bataille dans laquelle seul le Congrès ou les tribunaux pourraient intervenir pour assurer le respect des lois. .

Ripple contre la SEC : affaire judiciaire

Rappelons que la SEC a déposé une plainte contre Ripple pour ce qu’elle a décrit comme la vente de titres non enregistrés à l’époque, ainsi que la rupture d’offres commerciales lors de la pré-vente du jeton XRP.

À ce titre, la SEC a porté plainte contre Ripple Labs et son PDG, Brad Garlinghouse, mais ce dernier a réitéré à plusieurs reprises que le XRP ne relevait pas de la classification des valeurs, principalement parce que ses utilisateurs n’en tirent aucun type de profit. performance financière de l’entreprise. Malgré cela, l’organisme de réglementation maintient sa position et défend que tant le gestionnaire que l’entreprise ont commis des actes illégaux il y a plus de sept ans.

En janvier 2021, Garlinghouse a indiqué que lui et son équipe avaient tenté de négocier pour parvenir à un accord avec la SEC dans le passé, mais que cela ne s’était pas produit pour des raisons qu’il ne pouvait pas divulguer. Cependant, ils ne semblent pas intéressés maintenant, surtout maintenant que la société a remporté de petites victoires lors du procès en cours.

La vérité est que toute l’agitation à l’époque a généré des conséquences pour les utilisateurs et les investisseurs du jeton XRP, puisque plusieurs bourses internationales ont choisi de le retirer de leurs listes commerciales afin d’éviter des inconvénients juridiques. En raison de ce qui s’est passé, l’équipe Ripple a assuré qu’une fois l’essai en cours de développement terminé, elle procéderait à l’extension de ses opérations à une autre latitude, beaucoup plus ouverte à l’innovation.

