Des recettes fiscales plus élevées permettent au Centre d’augmenter ses investissements et de réduire son déficit budgétaire d’avril à septembre

Les droits de douane bruts ont augmenté de 130 % sur un an, suivis de l’impôt sur les sociétés (105 %) et des droits d’accise (33 %), tandis que la part de l’État dans les impôts centraux a augmenté de 0,08 % au premier semestre.

Des revenus solides ont aidé le Centre à contenir son déficit budgétaire au premier semestre de l’exercice en cours à 35% du budget prévisionnel annuel (BE) contre 114,8% il y a un an et 92,6% au cours de l’exercice 20.

Au premier semestre de l’exercice 22, les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 101 % sur un an pour atteindre 9,2 crore de lakh Rs ou 59,6 % de l’exercice 22BE, contre seulement 28 % de l’objectif correspondant il y a un an et 36,8 % de l’objectif pertinent au cours de la période pré-pandémique de l’exercice 20. . Les recettes fiscales brutes (GTR) du Centre ont augmenté de 64% sur un an au premier semestre de l’exercice 22, par rapport au taux requis de 9,5% pour atteindre l’objectif annuel de Rs 22,17 lakh crore. Le GTR au S1FY22 était de 29% supérieur à celui de la période correspondante de FY20. La grande disparité entre les taux de croissance des recettes fiscales brutes et nettes au S1FY22 indique que le Centre pourrait garder une grande partie des recettes fiscales avec lui-même, car la plupart des impôts sur les carburants automobiles ne sont pas partageables avec les États.

Cela indique que même avec les plans d’aide et les apurements des arriérés de subventions à l’exportation annoncés récemment, dont le coût budgétaire est estimé à environ Rs 2 lakh crore, le déficit budgétaire du Centre 2021-22 pourrait être inférieur aux 6,8% estimés du PIB. Les recettes fiscales pourraient dépasser le BE de plus de Rs 2 lakh crore et la rationalisation des dépenses entreprise pourrait permettre des économies d’environ Rs 1 lakh crore.

De solides recettes de revenus ont donné au Centre la confiance nécessaire pour limiter son programme d’emprunt annuel sur le marché au niveau budgété de Rs 12,05 crore lakh pour l’exercice 22, même après avoir pris en compte les emprunts consécutifs de Rs 1,59 lakh crore organisés par le Centre pour la compensation de la TPS aux États, effectivement réduisant ses emprunts de Rs 1,59 crore lakh par an.

Il y a un manque de clarté sur la question de savoir si l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh sera atteint dans le cadre de l’exercice actuel, et les plans coûteux comme la vente de BPCL seront cruciaux.

Les dépenses d’investissement du Centre au premier semestre de l’exercice 22 se sont élevées à 2,29 lakh crore, soit 41,4% de l’objectif annuel contre 40,3% de l’objectif pertinent atteint il y a un an. Les dépenses totales s’élevaient à Rs 16,26 crore lakh ou 46,7% de l’objectif annuel, contre 48,6% il y a un an. Les données publiées vendredi par le contrôleur général des comptes placent le déficit budgétaire du Centre pour H1FY22 à Rs 5,27 crore lakh contre BE pour FY22 de Rs 15,07 crore lakh.

Commentant le plan d’emprunt H2 annoncé le 27 septembre, l’économiste en chef d’India Ratings, Devendra Kumar Pant, a déclaré: «Il est intéressant de noter que le centre maintient toujours un solde de trésorerie excédentaire de Rs 1,81 lakh crore avec RBI à fin septembre 2021 (fin mars 2021 : Rs 1,82 lakh crore). Avec un excédent de trésorerie aussi énorme avec la RBI, le Centre est sur un guichet solide pour améliorer les dépenses ou réduire les emprunts sur le marché. » Le déficit budgétaire devrait être de 6,6% du PIB pour l’exercice 22, a ajouté Pant.