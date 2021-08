Des recettes fiscales robustes cet exercice pour améliorer le ratio impôts/PIB : le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj

Reconnaissant que les taux élevés de la TPS ont un impact sur le secteur automobile, le responsable a déclaré que le Conseil de la TPS pourrait rechercher des solutions pour réduire les taux, retirer certains articles de la catégorie d’exonération fiscale et corriger la structure des droits inversée.

De meilleures performances des entreprises et une plus grande formalisation de l’économie généreront de solides recettes fiscales et contribueront à améliorer le ratio impôts/PIB au cours de l’exercice en cours, a déclaré mercredi le secrétaire au revenu Tarun Bajaj.

Le ratio impôts bruts/PIB qui était de 11 % au cours de l’exercice 19, est tombé à 9,9 % au cours de l’exercice 20 et s’est légèrement amélioré à 10,2 % au cours de l’exercice 21 (en partie en raison de la baisse du PIB) et devrait atteindre 10,8 % au cours de l’exercice 22. “Nous devrions voir un meilleur ratio impôts/PIB sans augmenter réellement les taux d’imposition”, a déclaré Bajaj en s’adressant à l’organisme industriel CII.

Les recettes fiscales brutes des gouvernements (après remboursements mais avant dévolution) s’élevaient à Rs 5,31 crore lakh au T1FY22, 97% de plus que les recettes de Rs 2,7 lakh crore au Q1FY21 affecté par Covid et 33% plus élevé que les recettes fiscales de Rs 4 lakh crore au premier trimestre de FY20.

Malgré la pandémie de Covid-19, les perceptions mensuelles de la taxe sur les produits et services (TPS) ont dépassé 1 crore de lakh Rs au cours des 10 derniers mois (sauf en mai). « L’utilisation de la technologie nous aide à obtenir plus d’impôts. Mais, j’ai toujours l’impression que c’est un jeu du chat et de la souris qui se déroule dans mon département, où je continue de courir après ces souris, et je ne vois pas que ce soit la réponse…..la réponse devrait être systémique », Bajaj dit les dirigeants de l’industrie.

Reconnaissant que les taux élevés de la TPS ont un impact sur le secteur automobile, le responsable a déclaré que le Conseil de la TPS pourrait rechercher des solutions pour réduire les taux, retirer certains articles de la catégorie exonérée de taxe et corriger la structure des droits inversée.

À la recherche d’investissements du secteur privé, Bajaj a déclaré : « Je ne vois pas d’investissements privés se produire autant… pour une croissance soutenue et à long terme de l’économie, nous voulons que vous vous présentiez pour investir, fabriquer, démarrer des services et veuillez nous qu’est-ce que vous exigez de nous.

La semaine dernière, le Parlement a approuvé le « projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 » qui vise à modifier la loi sur l’impôt sur le revenu afin de retirer effectivement les demandes fiscales formulées par l’Inde à 17 entreprises, dont Vodafone et Cairn Energy, sur les plus-values ​​réalisées avant 28 mai 2012. Cette décision visait à apaiser les investisseurs en soulignant que l’Inde offre un régime fiscal stable.