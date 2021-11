Des receveurs de vaccins pleins de remords tentent d’« inverser » leurs injections

par BN Frank, poste d’activiste :

Alors que la pression augmente pour que les Américains prennent le vaccin COVID, certains experts ont témoigné que le nombre de décès dus au COVID aux États-Unis n’est pas signalé avec précision. De plus, des millions de tests COVID ont récemment été rappelés en raison d’inexactitudes. De plus, un nombre important de personnes qui ont reçu le vaccin contractent toujours le virus. Néanmoins, malgré les effets secondaires, les blessures et les décès directement attribués au vaccin COVID (voir 1, 2, 3, 4), les partisans du vaccin insistent toujours pour pénaliser les Américains qui refusent de le prendre (voir 1, 2, 3, 4, 5 , 6). Tel que rapporté par diverses sources, les mandats incitent définitivement plus d’Américains à prendre le jab ; Cependant, cela conduit également certains à essayer de se désintoxiquer.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

De Newser :

Ils se font évacuer à contrecœur, puis essaient de s’en « désintoxiquer »

Les anti-vaccins qui se sentent forcés par les mandats tentent d’« inverser » leurs injections

(Newser) – Alors que les mandats de vaccination continuent d’entrer en vigueur aux États-Unis, certains qui étaient initialement résistants craquent. Cela donne naissance à un nouveau groupe : ceux qui se font vacciner à contrecœur pour continuer à travailler ou aller à l’école tentent alors de se « désintoxiquer » du vaccin. Selon NBC News, certaines personnes se donnent beaucoup de mal pour essayer de « neutraliser » les effets du vaccin après l’injection. Ils le font en puisant dans des vidéos et d’autres ressources publiées sur TikTok et d’autres médias sociaux qui prétendent proposer des régimes et des remèdes de bricolage qui incluent tout, des régimes stricts et des suppléments à la thérapie « de ventouses », ce qui implique d’essayer d’aspirer apparemment « le contenu vax. » dehors.

Certaines des suggestions s’orientent vers un territoire dangereux, notamment prendre des bains de sel d’Epsom complétés par du borax pour éliminer les «nanotechnologies» ou boire une solution minérale miracle, qui est essentiellement de l’eau de Javel et peut s’avérer fatale. Le Guardian note comment de telles panacées et les théories du complot COVID qui les accompagnent ont circulé dans les cercles de santé alternative et anti-vaccination pendant des années, et que certains des influenceurs qui les promeuvent ont une grande influence, atteignant des millions d’utilisateurs par jour.

Les croyants doivent savoir, cependant, qu’aucune de ces « solutions » n’annulera le vaccin et qu’elles peuvent même éventuellement causer des dommages sans rapport. « Une fois que vous avez reçu l’injection, le processus de vaccination a déjà commencé », a déclaré à NBC la virologue de l’Université de la Saskatchewan, Angela Rasmussen. « Vous ne pouvez pas sonner une cloche. … En gros, au moment où vous sortez de votre voiture, désolé, la magie a déjà commencé. Et elle note qu’il y a de bonnes nouvelles à trouver dans la récente augmentation de ces vidéos de « inversion du vaccin ». « Cela suggère que beaucoup de ces personnes qui disaient auparavant » les vaccins sont terribles et je ne le ferai jamais « , le font en fait », dit-elle. (Lire plus d’histoires sur le mandat des vaccins.)