Des recherches à un stade précoce suggèrent qu’une protéine de lait combinée avec Benadryl peut aider à lutter contre COVID-19

Les chercheurs pourraient être aux premiers stades de la découverte d’une stratégie efficace pour inhiber le virus qui cause le COVID-19, selon les résultats d’une étude récente.

Les résultats des découvertes de David A. Ostrov, Ph.D., de l’Université de Floride, ont été publiés dans Pathogens fin novembre.

Le rapport suggère que la combinaison de la diphenhydramine – un antihistaminique vendu sous le nom de Benadryl qui est utilisé pour les symptômes d’allergie – et de la lactoferrine – une protéine présente dans le lait de vache et le lait humain – réduisait la réplication du SRAS-CoV-2 de 99% dans des tests de laboratoire sur des poumons humains et des singes. cellules.

« Nous avons découvert pourquoi certains médicaments sont actifs contre le virus qui cause le COVID-19 », a déclaré Ostrov à la salle de presse de l’Université de Floride. « Ensuite, nous avons trouvé une combinaison antivirale qui peut être efficace, économique et a une longue histoire de sécurité. »

La clé des découvertes de l’équipe de recherche était l’accent mis sur les récepteurs sigma, qui sont des protéines exprimées dans les cellules humaines. COVID-19 « détourne » les mécanismes de réponse au stress du corps, y compris ces récepteurs, afin qu’il puisse se répliquer à l’intérieur de son hôte. Interférer avec ce processus est essentiel pour inhiber la puissance du virus, selon les chercheurs.

« Nous connaissons le mécanisme détaillé de la façon dont certains médicaments inhibent l’infection par le SRAS-CoV-2 », a déclaré Ostrov.

La recherche, cependant, est préliminaire, et Ostrov a mis en garde contre l’automédication avec de la diphenhydramine ou de la lactoferrine pour la prévention du COVID-19. La lactoferrine est disponible dans le commerce pour traiter les ulcères gastriques et intestinaux, mais diffère légèrement du type utilisé dans l’expérience, a déclaré Ostrov.