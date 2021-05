Des recherches indiquent que jouer avec ce jouet populaire vous rend en fait plus intelligent – .

La prochaine fois que vous monterez sur une pièce de Lego que vos enfants ont laissée dans la maison, vous devez vous rappeler que jouer avec les ensembles de constructions populaires et créer un désordre partout pourrait être plus utile que nous ne le pensions. En fin de compte, Legos pourrait faire beaucoup plus pour vos enfants que de simplement fournir un divertissement sans fin. Une nouvelle étude indique que les processus impliqués dans le jeu avec des jouets comme les Legos améliorent en fait la capacité d’un enfant à résoudre des problèmes de mathématiques. C’est vrai… jouer avec des Legos pourrait en fait vous rendre plus intelligent.

Des chercheurs du Karolinska Institutet de Suède ont publié cette semaine un nouvel article dans Nature Human Behavior (via The Register) expliquant que l’entraînement à la cognition spatiale peut améliorer les capacités mathématiques. L’étude n’est pas explicitement axée sur les ensembles Lego, mais les Legos impliquent de nombreux exercices de cognition spatiale.

Les chercheurs ont examiné plus de 17600 enfants âgés de 6 à 7 ans qui ont effectué sept semaines de formation en mathématiques ainsi qu’un «entraînement cognitif spatial assigné au hasard avec des tâches exigeant plus de manipulation spatiale (rotation mentale ou tangram), le maintien des informations spatiales (une mémoire de travail visuospatiale). tâche) ou un raisonnement spatial non verbal. »

Le Registre souligne que les gens dans le passé ont observé que se souvenir des formes d’objets et les manipuler dans son imagination sont des activités liées à une propension à la science, à la technologie et aux mathématiques. Les chercheurs suédois ont pu prouver que les capacités spatiales sont étroitement associées aux mathématiques.

Les enfants de l’étude ont passé la moitié de leur temps à étudier les mathématiques et l’autre moitié à exercer divers types d’entraînement cognitif. La partie non mathématique du programme comprenait des énigmes de tangram, des tâches de rotation 2D, un raisonnement non verbal et des tâches de mémoire de travail visuospatiales. La formation en rotation a eu le plus petit effet dans l’étude. Les auteurs ont découvert que la formation sur la mémoire était plus efficace que la formation en rotation. «Cela suggère que, lorsqu’il s’agit de passer aux mathématiques, l’aspect crucial de la formation spatiale est de maintenir une représentation spatiale, plutôt que de la manipuler», a écrit l’équipe dans l’article.

Ils ont constaté que «le goulot d’étranglement pour la cognition spatiale est la capacité de maintenir la représentation spatiale et que les individus ayant des problèmes liés à la rotation mentale perdent l’image qu’ils tentent de garder à l’esprit».

Les chercheurs pensent que la découverte de cet important ensemble de données aléatoires devrait influencer les politiques futures liées à l’étude des mathématiques et des sujets connexes, y compris la technologie et l’ingénierie.

«Cette étude offre une preuve de principe que l’entraînement cognitif spatial se transfère aux capacités académiques», ont-ils déclaré, selon The Register. «Compte tenu du large éventail de domaines associés à la cognition spatiale (y compris non seulement d’autres domaines des mathématiques, mais aussi des sciences, de la technologie et de l’ingénierie), il est possible que la formation soit transférée à plusieurs domaines, qui devraient être inclus dans tout calcul, par les les décideurs politiques, de la façon dont la formation spatiale efficace en temps est par rapport à la formation pour un test particulier. »

Ces découvertes n’aideront pas vos pieds à guérir plus rapidement après un voyage sur des morceaux de Legos dispersés, mais garder cette étude à l’esprit pourrait rendre le fait de marcher sur un Lego moins ennuyeux. L’étude vous aidera également à rationaliser l’achat du prochain ensemble lego coûteux pour vos enfants. Après tout, vous investissez dans leur avenir universitaire – ne les laissez pas entrer dans le secret.

