Des recherches montrent que Google collecte 20 fois plus de données sur Android qu’Apple n’en collecte sur iOS

Les entreprises technologiques ont davantage parlé de confidentialité ces dernières années, et Apple dit fièrement qu’elle protège les données des utilisateurs plus que quiconque. Cette semaine, une nouvelle étude de Douglas Leith du Trinity College a montré que Google collecte jusqu’à 20 fois plus de données auprès des utilisateurs d’Android par rapport aux données qu’Apple collecte auprès des utilisateurs d’iOS.

Comme indiqué par Ars Technica, la recherche a analysé la quantité de données de télémétrie transmises directement aux entreprises responsables des systèmes d’exploitation iOS et Android. Il a vérifié non seulement les données envoyées à Apple ou Google via des applications préinstallées, mais également pendant les périodes d’inactivité.

Un autre point intéressant de cette recherche est qu’elle prend également en compte les données envoyées par les utilisateurs qui ont choisi de ne partager aucune information avec les entreprises dans les paramètres de chaque système d’exploitation.

IOS et Android, a déclaré le chercheur Douglas Leith du Trinity College en Irlande, transmettent des données de télémétrie à leurs vaisseaux mères même lorsqu’un utilisateur ne s’est pas connecté ou a explicitement configuré les paramètres de confidentialité pour se retirer de cette collecte. Les deux systèmes d’exploitation envoient également des données à Apple et à Google lorsqu’un utilisateur effectue des tâches simples telles que l’insertion d’une carte SIM ou la navigation sur l’écran des paramètres du combiné. Même en veille, chaque appareil se connecte à son serveur principal toutes les 4,5 minutes en moyenne.

Alors qu’iOS collecte automatiquement les données de Siri, Safari et iCloud pour les envoyer à Apple, Android obtient des données de Chrome, YouTube, Google Docks, Safetyhub, Google Messenger, Clock et recherche, même lorsque l’utilisateur n’est pas connecté à un compte Google. Fait intéressant, iOS envoie environ 42 Ko de données à Apple juste après le démarrage de l’appareil. Android, en revanche, envoie 1 Mo de données à Google.

Lorsqu’il est inactif, Android envoie environ 1 Mo de données à Google toutes les 12 heures, comparé à iOS qui envoie environ 52 Ko à Apple sur la même période. Aux États-Unis seulement, Android recueille collectivement environ 1,3 To de données toutes les 12 heures. Au cours de la même période, iOS collecte environ 5,8 Go.

Un porte-parole de Google a déclaré à Ars Technica que la société n’était pas d’accord avec cette recherche car elle considérait comme essentiel que les appareils iOS et Android envoient et reçoivent des données aux entreprises derrière eux, ce qui les aide à maintenir leur logiciel à jour et à vérifier que tout fonctionne comme prévu. . Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La recherche complète avec plus de détails est disponible dans ce fichier PDF pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’étude.

