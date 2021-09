Des récoltes plus riches : une technologie pour de meilleurs rendements agricoles

Nitin Chaudhary Portrait

L’industrie agricole emploie environ 58% de la population indienne, contribuant de manière significative à l’économie indienne à environ 18% du PIB du pays. Le secteur est fortement tributaire de facteurs tels que la main-d’œuvre, le capital et les précipitations, qui constituent tous un formidable défi. Alors que le pays cherche à se préparer à doubler les revenus agricoles d’ici 2022, la création de chaînes de valeur agricoles connectées sera une priorité immédiate.

Les défis de la numérisation auxquels sont confrontés les acteurs de l’agriculture

L’un des principaux défis de la numérisation des chaînes de valeur agricoles est de pousser les petits agriculteurs à s’adapter aux plateformes en ligne. Alors que la pandémie a accéléré la numérisation dans le secteur agricole, rassembler toutes les parties prenantes sur une plate-forme unifiée reste un défi. Même si la plupart des agriculteurs des régions les plus reculées de l’Inde ont aujourd’hui des téléphones portables, l’absence de connaissances techniques et Internet couplées à une alimentation électrique peu fiable sont des contraintes que le secteur doit contourner. En outre, le coût des services est également un problème car les technologies de gestion agricole ne sont jusqu’à présent abordables que pour les grands agriculteurs. Alors que les petits agriculteurs sont confrontés aux mêmes problèmes que les grands agriculteurs, ils ne peuvent pas se permettre d’investir et restent donc laissés pour compte.

Chaînes de valeur agricoles connectées

Les chaînes de valeur agricoles comprennent la distribution de biens, l’expertise et la sensibilisation entre les petits agriculteurs et les clients. Ils ont la possibilité d’acquérir de la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production, de commercialisation et de consommation. Ils contribuent à créer des agro-entrepreneurs et à catalyser la croissance de l’écosystème, bénéficiant ainsi à toutes les parties prenantes. En outre, la numérisation facilite la mise en réseau et une chaîne de valeur agricole bien connectée et coordonnée en supprimant les multiples intermédiaires et le manque de transparence. Cela résout également les problèmes d’« accès » et de « visibilité » par rapport au marché et à la demande auxquels sont confrontées les organisations de producteurs agricoles (OPA). La connexion des membres de l’ensemble de l’écosystème agricole et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ainsi qu’un engagement continu avec les agriculteurs, conduisent à la création de multiples intrants et sources de revenus pour les entreprises. En investissant dans l’écosystème de l’agriculture numérique, l’Inde peut soutenir les agriculteurs marginaux en leur fournissant une plate-forme pour exprimer leurs préoccupations et les traiter en temps réel.

Ce que l’avenir nous réserve

Afin de combler la fracture numérique dans le secteur agricole, les startups agrotech proposent des innovations. Ces entreprises exploitent l’infrastructure en évolution des marchés régionaux, en partageant des conseils et des informations utiles avec les agriculteurs via SMS ou des lignes d’assistance dans leurs langues locales. Plus récemment, Samunnati a lancé Agri Elevate, une plate-forme écosystémique unique en son genre et un moteur de recherche dédié aux services agricoles qui aide les FPO et les agro-entreprises à comprendre comment améliorer leurs activités.

Toutes ces initiatives visent à aider le secteur agricole à devenir indépendant et autosuffisant en fonctionnant comme une unité unique et cohésive. L’utilisation de la numérisation comme outil pour développer des chaînes de valeur agricoles connectées nécessiterait plus d’efforts, de créativité et des alliances solides entre les gouvernements central et étatique, les acteurs privés, les agriculteurs, ainsi que le développement d’un cadre réglementaire, pour garantir que la technologie reste abordable et disponible. « Atmanirbhar Krishi » n’est pas seulement un mot, mais un mantra pour un avenir radieux pour la communauté des agriculteurs indiens.

L’écrivain est réalisateur, Samunnati Agro Solutions

