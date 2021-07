Des récompenses massives à gagner dans le cadre du concours de trading des Jeux olympiques de Phemex Crypto new media

in

L’échange de crypto-monnaie Phemex a annoncé qu’il organisait une compétition olympique pour les commerçants. La compétition donnera aux traders une chance de gagner des récompenses en fonction de leur volume de transactions et de leur retour sur investissement (ROI). Le concours devrait débuter fin juillet le 30. L’heure du coup d’envoi a été fixée à 8h00 UTC. Les Jeux olympiques se dérouleront pendant deux semaines jusqu’au 13 août à 8 h UTC.

Consultez le site Web de Phemex Olympics pour vous inscrire et suivre vos progrès.

Phemex a décidé de prendre une page du livre de jeu des Jeux olympiques de Tokyo, qui a récemment été lancé. Ils donnent à leurs propres « joueurs » une chance de gagner des prix dans leur propre sport de commerce de crypto.

Les traders seront classés en fonction de leur volume de transactions et de la vitesse à laquelle ils parviennent à un certain retour sur investissement. Les participants au concours n’ont qu’à inscrivez-vous à Phemex et remplir les conditions d’inscription.

Récompenses de la compétition de trading Phemex Olympics

Le concours Phemex est divisé en deux catégories. En fonction des exigences auxquelles ils répondent, les utilisateurs peuvent participer à l’une ou aux deux catégories des Jeux olympiques Phemex. Ces catégories comprennent l’haltérophilie, classée selon le volume de transactions le plus élevé à la fin de l’événement, et le sprint, en fonction de celui qui peut atteindre le retour sur investissement de 500 % le plus rapidement.

Les compétiteurs d’haltérophilie seront récompensés selon le tableau suivant :

Prix/Participants <250 250-500 >500 Rang 1 10 000 USD 12 500 USD 20 000 USD Rang 2 5 000 USD 7 500 USD 10 000 USD Rang 3 3 000 USD 4 000 USD 5 000 USD Rang 4-6 1 000 USD 2 000 USD 3 000 USD Rang 7-10 500 USD 1 000 USD 1 000 USD Total 23 000 USD 34 000 USD 48 000 USD

Les concurrents de sprint seront récompensés sur la base du tableau suivant :

Prix/Participants <1 000 1 000 1 500 2 000 2 500 > 3 000 Rang 1 2 000 USD 4 000 USD 6 000 USD 8 000 USD 10 000 USD 20 000 USD Rang 2 1 500 USD 2 000 USD 3 000 USD 4 000 USD 5 000 USD 8 000 USD Rang 3 1 000 USD 1 500 USD 2 000 USD 2 500 USD 3 000 USD 6 000 USD Classement 4-10 500 USD 600 USD 700 USD 800 USD 900 USD 1 500 USD Total 8 000 USD 11 700 USD 15 900 USD 20 100 USD 24 300 USD 44 500 USD

Les concurrents seront soumis à des règles et des exigences différentes pour chaque catégorie. Pour une liste complète des règles, veuillez consulter l’annonce officielle des Jeux olympiques de Phemex.

Termes et conditions de Phemex

Les calculs de retour sur investissement seront effectués sur le PNL individuel. Cela comprend le solde initial sur le compte de trading, le nombre de dépôts sur le compte pendant la compétition, les commissions gagnées pendant la durée de la compétition et les bonus reçus sur le compte pendant la compétition.

Les utilisateurs peuvent participer aux deux catégories, mais ne sont autorisés à utiliser que les comptes principaux. Les sous-comptes ne sont pas autorisés dans le concours. En outre, les enregistrements de compte par lots, les bénéfices provenant de la manipulation du marché et l’utilisation d’API dans la catégorie Haltérophilie entraîneront une disqualification immédiate. Les API ne sont autorisées que dans la catégorie Sprint.

Les récompenses seront distribuées 15 jours après la fin du concours. Les montants de bitcoins attribués aux participants sont soumis au taux de change de règlement OTC le jour où ils sont payés.

Phemex se réserve le droit d’ajuster les prix convertis et le droit d’apporter des modifications définitives et contraignantes aux règles.

Phemex affichera le ROI actuel du volume de transactions des participants sur la page de destination des Jeux olympiques de Phemex. Cette page sera actualisée toutes les 10 minutes pour montrer la progression actuelle de chaque participant.